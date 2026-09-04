Με την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την πλήρη ωρίμανση και την κατασκευή των δύο έργων, το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον ενεργειακό τομέα επιδιώκει ο Όμιλος AKTOR, μέσω της απόκτησης του 100% των εταιρειών «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1 ΙΚΕ» και «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2 ΙΚΕ», οι οποίες αναπτύσσουν δύο μεγάλα έργα αντλησιοταμίευσης στη Δυτική Μακεδονία.

Η συμφωνία πραγματοποιείται μέσω της AKTOR Ανανεώσιμες, 100% θυγατρικής του Ομίλου. Ειδικότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 υπεγράφη σύμβαση αγοραπωλησίας και μεταβίβασης του συνόλου των εταιρικών μεριδίων των δύο εταιρειών, καθεμία από τις οποίες αποτελεί φορέα ενός έργου αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 1» αναπτύσσει το έργο «Φλάμπουρο», για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη ισχύ έγχυσης 450 MW και αντίστοιχη μέγιστη ισχύ απορρόφησης 450 MW.

Αντίστοιχα, η «ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2» είναι ο φορέας ανάπτυξης του έργου «Τρανή Ράχη», το οποίο διαθέτει άδεια αποθήκευσης με μέγιστη ισχύ έγχυσης 594 MW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 600 MW.

Συνολικά, τα δύο έργα διαθέτουν αδειοδοτημένη μέγιστη ισχύ έγχυσης 1.044 MW και μέγιστη ισχύ απορρόφησης 1.050 MW, τοποθετώντας το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας. Για αμφότερα τα έργα έχει ήδη εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

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Με την ολοκλήρωση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την πλήρη ωρίμανση και την κατασκευή των δύο έργων, το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χρηματοδότηση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και χρηματοδότησης, ενώ ο συνολικός χρόνος υλοποίησης της επένδυσης εκτιμάται σε περίπου έξι χρόνια.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση των συνήθων αιρέσεων που προβλέπονται σε συμφωνίες αυτού του τύπου. Η περαιτέρω ανάπτυξη και κατασκευή των έργων εξαρτάται από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων αδειοδοτικών διαδικασιών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων όρων σύνδεσης και της χρηματοδότησης, καθώς και από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της σύμβασης.