Η Διώρυγα Gas και η εκκρεμοδικία για τα ακίνητα, τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα, η Cosmote Payments και το payzy wallet, το Υγεία και η μερική διάσπαση της ΜΕΤΚΑ

H Διώρυγα Gas

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη Διώρυγα Gas αντλήσαμε από τις οικονομικές καταστάσεις 2025 που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα και οι οποίες αναφέρονται και στη συμφωνία της Motor Oil με τον Όμιλο Aktor για την είσοδο του τελευταίου με ποσοστό 50% στην ανάπτυξη του πλωτού τερματικού σταθμού LNG (FSRU) στους Αγίους Θεοδώρους. Όπως αναφέρεται Motor Oil και Aktor έχουν υπογράψει δεσμευτική κατ’ αρχήν συμφωνία (Framework Agreement) για τη μεταβίβαση του 50% της Διώρυγα Gas στην Aktor και απομένουν η οριστικοποίηση και υπογραφή των τελικών συμβατικών κειμένων, μεταξύ των οποίων το Share Purchase Agreement, καθώς και η εξασφάλιση των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων. Με την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, το project θα περάσει ουσιαστικά σε ένα νέο εταιρικό σχήμα με τη συμμετοχή των δύο ομίλων κατά 50%.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι η κατασκευή του έργου. Η Διώρυγα Gas τοποθετεί την έναρξη λειτουργίας στις αρχές του 2029, εκτιμώντας ότι η κατασκευαστική περίοδος θα διαρκέσει περίπου 2 έως 2,5 χρόνια. Μέχρι σήμερα η εταιρεία παραμένει σε αναπτυξιακό στάδιο, καθώς το 2025 δεν είχε παραγωγική δραστηριότητα, δεν απασχολούσε προσωπικό και δεν πραγματοποίησε αγορές παγίων. Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία διαθέτει άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου με FSRU, διάρκειας έως το 2068.

Η «προλειτουργική» φάση της τη Διώρυγα Gas αποτυπώνεται και στα οικονομικά της μεγέθη. Η Διώρυγα Gas παρέμεινε χωρίς κύκλο εργασιών και έκλεισε το 2025 με ζημιές μετά από φόρους 222,6 χιλ. ευρώ, έναντι 131,3 χιλ. ευρώ το 2024. Τα ίδια κεφάλαια της διαμορφώθηκαν σε 5,745 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά της διαθέσιμα σε 2,232 εκατ. ευρώ.

Η εκκρεμοδικία για τα ακίνητα

Από τις οικονομικές καταστάσεις της Διώρυγα Gas πληροφορηθήκαμε πως η εταιρεία είναι αντιμέτωπη με δικαστική διεκδίκηση που πλησιάζει τις 800.000 ευρώ. Η υπόθεση συνδέεται με ακίνητα που επηρεάζονται από την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης και αναμένεται να παραμείνει σε εκκρεμότητα τουλάχιστον έως το 2027. Ειδικότερα, από τις 22 Νοεμβρίου 2024 ανώνυμη εταιρεία έχει προσφύγει κατά της Διώρυγα Gas, διεκδικώντας συνολικά 792.158 ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 192.000 ευρώ αντιστοιχούν, σύμφωνα με την προσφυγή, στην αξία των απαλλοτριούμενων ακινήτων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της απαίτησης, περίπου 600.000 ευρώ, αφορά αποζημίωση για την όχληση που φέρεται να προκαλεί η εγκατάσταση του αγωγού στη χρήση της ακίνητης περιουσίας της προσφεύγουσας. Η Διώρυγα Gas εμφανίζεται πάντως, καθησυχαστική. Υποστηρίζει ότι το επίμαχο ακίνητο δεν χρησιμοποιείται από την αντίδικο και δεν είναι οικοδομήσιμο και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η εγκατάσταση του αγωγού δεν περιορίζει ουσιωδώς τη χρήση του ούτε προκαλεί μείωση της αξίας του.

Κατά τη θέση της Διώρυγα Gas, η αποτίμηση θα πρέπει να γίνει με βάση την αξία του ακινήτου ως αγροτεμαχίου. Στη βάση αυτή το Φεβρουάριο του 2025 η Διώρυγα Gas κατέθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσό 64.483 ευρώ, το οποίο χαρακτηρίζει ως τη νόμιμη αποζημίωση προς την αντίδικο. Το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης είχε προσδιοριστεί με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

Σε κάθε περίπτωση η δικαστική εκκρεμότητα θα κλείσει μετά από μήνες, καθώς η εξ αναβολής δικάσιμος έχει προσδιορισθεί για τις 2 Ιουνίου 2027.

Τα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου

Σε αγορές ακινήτων συνολικής αξίας 772.207 ευρώ στο Περιστέρι προχωρά η εταιρεία των Εκπαιδευτηρίων «Αυγουλέα – Λιναρδάτου», περίπου 18 μήνες μετά την ένταξή της στον διεθνή εκπαιδευτικό όμιλο ISP (International Schools Partnership).

Οι συναλλαγές αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σήμερα στην ιδιοκτησία των παλαιών μετόχων των ιστορικών εκπαιδευτηρίων, Γιώργου Λιναρδάτου και Ιζαμπέλλας Νικολέττας Φιλιππάκη, και τα οποία πρόκειται να περάσουν στην «Σ. Αυγουλέα – Λιναρδάτου Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εκπαιδευτική Εταιρεία». Παρά την αλλαγή ιδιοκτησιακού ελέγχου της εταιρείας, τα δύο στελέχη εξακολουθούν να έχουν ενεργό ρόλο στη διοίκησή της. Ο Γιώργος Λιναρδάτος παραμένει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος, ενώ η Ιζαμπέλλα Νικολέττα Φιλιππάκη διατηρεί τη θέση της αντιπροέδρου του ΔΣ.

Το μεγαλύτερο τμήμα της επένδυσης αφορά ακίνητα επί της οδού Λυκούργου 67-71 στο Περιστέρι. Στη συγκεκριμένη διεύθυνση η εταιρεία αποκτά δύο κάθετες ιδιοκτησίες, οι οποίες ανήκουν κατά 50% στον Γιώργο Λιναρδάτο και κατά 50% στην Ιζαμπέλλα Νικολέττα Φιλιππάκη. Το συνολικό τίμημα για τις δύο ιδιοκτησίες έχει οριστεί στις 330.000 ευρώ.

Στο ίδιο ακίνητο προβλέπεται η απόκτηση ακόμη τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών, οι οποίες ανήκουν εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Λιναρδάτο. Για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες η εταιρεία θα καταβάλει συνολικά 272.000 ευρώ.

Έτσι, μόνο για τα ακίνητα της οδού Λυκούργου το ύψος των συναλλαγών φθάνει τις 602.000 ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού πακέτου. Οι αγορές επεκτείνονται και σε δύο ακόμη σημεία του Περιστερίου. Ειδικότερα, η εταιρεία αποκτά ποσοστό 5% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου στην οδό Πύργου Δυρού 66, το οποίο ανήκει στην Ιζαμπέλλα Νικολέττα Φιλιππάκη, έναντι τιμήματος 80.207 ευρώ, αλλά και στην απόκτηση κάθετης ιδιοκτησίας στην οδό Ρούπελ 35, η οποία ανήκει κατά 50% στον Γιώργο Λιναρδάτο και κατά 50% στην Ιζαμπέλλα Νικολέττα Φιλιππάκη. Το τίμημα για τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται σε 90.000 ευρώ.

Το αιολικό πάρκο «Ανεμόμυλος»

Σε μερική διάσπαση της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ με μεταβίβαση του κλάδου λειτουργίας του αιολικού πάρκου «Ανεμόμυλος» στην Καρυστίας ΜΑΕ προχωρά η εταιρεία, με την εύλογη αξία του μεταβιβαζόμενου κλάδου να προσδιορίζεται σε 15,02 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αιολικό πάρκο εγκατεστημένης ισχύος 12 MW, το οποίο βρίσκεται στον Ορχομενό Βοιωτίας. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία το 2017 και, σύμφωνα με την έκθεση, διαθέτει άδεια παραγωγής με ισχύ έως το 2034. Η εύλογη αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων προσδιορίστηκε σε 15,02 εκατ. ευρώ με τη μέθοδο της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης. Ειδικότερα, η εύλογη αξία του ενεργητικού ανέρχεται σε 17,405 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 2,385 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της διάσπασης, η Καρυστίας προβλέπεται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 15,02 εκατ. ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί μέσω της μεταβίβασης του κλάδου και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 15.020.363 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στη Metlen, ως μέτοχο της διασπώμενης ΜΕΤΚΑ.

ΥΓΕΙΑ: Αύξηση τζίρου το 2025

Ανοδική πορεία σε επίπεδο εσόδων και προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε το ΥΓΕΙΑ το 2025, σε μια χρονιά που σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με το ΜΗΤΕΡΑ.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του 2025 που δημοσιεύθηκε χθες, ο κύκλος εργασιών του ΥΓΕΙΑ ανήλθε σε 184,3 εκατ. ευρώ, από 177,5 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 3,8%. Τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 2%, στα 44,7 εκατ. ευρώ από 43,8 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 57,5 εκατ. ευρώ έναντι 56,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 38,6%, στα 17,5 εκατ. ευρώ από 28,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 10,4 εκατ. ευρώ, έναντι 15,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ενσώματα πάγια αυξήθηκαν στα 285,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 172,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 313,5 εκατ. ευρώ από 222,5 εκατ. ευρώ, καθώς έχουν ενσωματωθεί και οι λογιστικές αξίες του ΜΗΤΕΡΑ, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Ο δανεισμός μαζί με τις υποχρεώσεις μισθώσεων διαμορφώθηκε στα 140,3 εκατ. ευρώ, από 119,2 εκατ. ευρώ το 2024. Παράλληλα, οι απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αυξήθηκαν στα 117 εκατ. ευρώ από 87,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 68,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο ρευστότητας, οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ενισχύθηκαν στα 39,5 εκατ. ευρώ από 35,9 εκατ. ευρώ.

Η Διοίκηση επισημαίνει ότι συνεχίζει τη στρατηγική μεγέθυνσης μέσω επενδύσεων σε κτιριακές υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται ο σχεδιασμός της Hellenic Healthcare Group, για τη μετεξέλιξη των θυγατρικών της ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ σε ένα ενιαίο, υπερσύγχρονο υγειονομικό συγκρότημα δυναμικότητας άνω των 800 κλινών.

Η Cosmote Payments

Σε φάση λειτουργικής ωρίμανσης πέρασε το 2025 η Cosmote Payments, με την εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ να αυξάνει τον κύκλο εργασιών της, να γυρίζει σε θετικό EBITDA και να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή βάση του payzy. Ο κύκλος εργασιών της Cosmote Payments ανήλθε στα 30,59 εκατ. ευρώ, από 26 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 17,67%. Τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 1,29 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,54 εκατ. ευρώ το 2024, μία βελτίωση της τάξης των 3,8 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της εταιρείας απέδωσε την εξέλιξη στις κινήσεις εξορθολογισμού του κόστους, αλλά και στην ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και της πελατειακής ανάπτυξης σε Ελλάδα και Γερμανία. Παρά τη βελτίωση σε λειτουργικό επίπεδο, η Cosmote Payments παρέμεινε ζημιογόνος. Οι ζημιές μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 7,79 εκατ. ευρώ, έναντι 6,24 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Το 2025 η Cosmote Payments ενίσχυσε τη δραστηριότητά της ως υποδομή πληρωμών του Ομίλου ΟΤΕ. Μέσω των υπηρεσιών acquiring διαχειρίστηκε το σύνολο των ηλεκτρονικών συναλλαγών των πελατών του Ομίλου στα φυσικά και ηλεκτρονικά κανάλια, με τη συνολική αξία των εκκαθαρισμένων συναλλαγών να φθάνει τα 1,48 δισ. ευρώ.

Πάντως, τον κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας διαδραματίζει το payzy. Στην Ελλάδα, η πελατειακή βάση του wallet ξεπέρασε στο τέλος της χρήσης τους 426.000 χρήστες, ενώ 14.484 καθαρές προσθήκες καταγράφθηκαν μόνο στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Μία από τις βασικές κινήσεις ήταν η ανάπτυξη και εμπορική διάθεση του «Pay with payzy», μέσω του οποίου το payzy wallet ενσωματώνεται απευθείας ως μέθοδος πληρωμής στα ψηφιακά κανάλια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κατά το 2025, η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε στα ψηφιακά κανάλια του Ομίλου για περισσότερες από 635.000 συναλλαγές, συνολικής αξίας άνω των 15 εκατ. ευρώ.

Τέλος, για το 2026, η Διοίκηση της Cosmote Payments επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στη γερμανική αγορά σε συνεργασία με την Deutsche Telekom και το σχέδιό της προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη του payzy wallet στην Γερμανία, όπου οι χρήστες έχουν ήδη ξεπεράσει τους 26.094.

Η Ambrosia Capital Hellas

Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Ambrosia Capital Hellas στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, με την εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών του Τάσου Αστυφίδη να υπερδιπλασιάζει τον κύκλο εργασιών της και τα καθαρά κέρδη της να ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιουλίου 2025 έως 30 Ιουνίου 2026, ο κύκλος εργασιών της Ambrosia Capital Hellas ανήλθε σε 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,08 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ από μόλις 279.588 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,19 εκατ. ευρώ, έναντι 181.897 ευρώ. Σε ετήσια βάση, δηλαδή, η καθαρή κερδοφορία υπερδωδεκαπλασιάστηκε. Το μικτό αποτέλεσμα ενισχύθηκε επίσης σημαντικά, στα 3,16 εκατ. ευρώ από 935.381 ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανεβαίνει στο 47,9% από 30,9%.

Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε στα 13,8 εκατ. ευρώ από 10,24 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 5,19 εκατ. ευρώ από περίπου 3 εκατ. ευρώ. Η Διοίκηση της Ambrosia Capital Hellas χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης «ικανοποιητικά», ενώ για το 2026-2027 έθεσε ως στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση των εσόδων, παράλληλα με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας.

Η Saint Laurent Greece

Βελτιωμένη κερδοφορία, παρά την υποχώρηση των πωλήσεων, εμφάνισε το 2025 η Saint Laurent Greece, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Η ελληνική εταιρεία του γαλλικού οίκου πολυτελείας έκλεισε τη χρονιά με κύκλο εργασιών 8,36 εκατ. ευρώ, έναντι 8,62 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας κάμψη περίπου 3%. Παρά τη μείωση των εσόδων, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν στα 188.944 ευρώ από 158.019 ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενισχυμένα κατά περίπου 19,6%. Ανάλογη ήταν η εικόνα και σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 263.103 ευρώ, από 221.907 ευρώ το 2024, ενώ ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 74.159 ευρώ.

Σημαντική μεταβολή καταγράφεται και στο κόστος πωληθέντων, το οποίο περιορίστηκε σε περίπου 5,70 εκατ. ευρώ από 6,41 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στη στήριξη των αποτελεσμάτων. Αντίθετα, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν σε 1,13 εκατ. ευρώ από 845.872 ευρώ, ενώ τα έξοδα διάθεσης διαμορφώθηκαν σε 1,33 εκατ. ευρώ, έναντι 841.140 ευρώ το 2024. Στο τέλος του 2025, τα ίδια κεφάλαια της Saint Laurent Greece είχαν ενισχυθεί στα 888.951 ευρώ από 700.007 ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε περίπου 5,44 εκατ. ευρώ, έναντι 6,22 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 4,55 εκατ. ευρώ από 5,52 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή εικόνα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι 1,78 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024.

Η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη

Σε split του συνόλου των κοινών μετοχών της, με αναλογία 26 νέες μετοχές για κάθε μία παλαιά, προχώρησε η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρική πράξη προβλέπει τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 26 ευρώ σε 1 ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας να αυξάνεται από 2.369.228 σε 61.599.928. Το split αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε η αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη παραμένει αμετάβλητο στα 61.599.928 ευρώ και διαιρείται πλέον σε 61.599.928 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία.