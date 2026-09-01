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Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνέβαλαν και στη μεταφορά μοσχευμάτων, πραγματοποιώντας συνολικά 6 αερομεταφορές.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν να συνδράμουν στις αεροδιακομιδές ασθενών να αποτελούν μία από τις βασικές δράσεις στήριξης των πολιτών, ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές. Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 148 αποστολές αεροδιακομιδών, ενώ οι ώρες πτήσης ανήλθαν σε 439.

Μέσω των επιχειρήσεων αυτών μεταφέρθηκαν συνολικά 235 ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονταν άμεση πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη.

Παράλληλα, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνέβαλαν και στη μεταφορά μοσχευμάτων, πραγματοποιώντας συνολικά 6 αερομεταφορές.