Oι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της κοινωνικής τους προσφοράς συνέδραμαν στην αεροδιακομιδή ασθενών ενώ χάρη σε αυτές πραγματοποιήθηκε και μία αερομεταφορά μοσχεύματος.

Σημαντική ήταν και τον μήνα Οκτώβριο η συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στο κοινωνικό έργο της Πολιτείας, μέσω της εκτέλεσης αποστολών αεροδιακομιδών και αερομεταφορών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκαν 119 αποστολές αεροδιακομιδών, εκ των οποίων 17 από την Πολεμική Αεροπορία και 102 από το Πολεμικό Ναυτικό. Συνολικά, τα πληρώματα των Ενόπλων Δυνάμεων πέταξαν 343 ώρες, μεταφέροντας 196 ασθενείς, ενώ πραγματοποιήθηκε και μία αερομεταφορά μοσχεύματος, συμβάλλοντας άμεσα στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Το έργο αυτό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της πολύπλευρης προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων προς την κοινωνία, πέρα από την κύρια αποστολή τους για την προάσπιση της εθνικής ασφάλειας. Οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων συνεχίζουν με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και αίσθημα καθήκοντος να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, προσφέροντας κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες, ειδικά σε ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές της χώρας.