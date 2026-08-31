Για ακόμη μία χρονιά πολλοί διάσημοι επέλεξαν την Ελλάδα και κυρίως τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, με πολλούς διάσημους από το εξωτερικό να επιλέγουν και φέτος τα ελληνικά νησιά, λέγοντας «ναι» στο ελληνικό καλοκαίρι.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι παρουσία ορισμένων διασημοτήτων στη χώρα μας κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι επέστρεψαν για μία ακόμη φορά για διακοπές στην Ελλάδα.

Μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου και τις παγκόσμιας μουσικής σκηνής, περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια των νησιών, ενώ άλλοι επέλεξαν διακοπές με σκάφος και «περιοδεία» στις ελληνικές θάλασσες.

Οι διάσημοι που είπαν «ναι» στο ελληνικό καλοκαίρι

Μία από τις πρώτες διάσημες προσωπικότητες που επέλεξε την χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές ήταν η Σοφία Βεργκάρα, που διασκέδασε στη Μύκονο.

Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την παρουσία της στο νησί των ανέμων, ποζάροντας με φόντο τη θάλασσα.

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Σειρά είχε η εμβληματική Νικόλ Κίντμαν, η οποία εμφανίστηκε αιφνιδίως στο νησί και πολλοί γρήγορα έγινε το επίκεντρο των συζητήσεων.

Η διάσημη ηθοποιός έφτασε στη Μύκονο με ιδιωτικό σκάφος, ντυμένη στα λευκά, ενώ συνοδευόταν από τη φίλη και συμπρωταγωνίστριά της Ζόε Σαντάνα.

Οι δυο τους, εντοπίστηκαν σε κοσμικά καταστήματα του νησιού, ενώ λίγο αργότερα επισκέφθηκαν και την Σαντορίνη.

Η Κέιτι Πέρι, ήταν ακόμη ένα από τα πρόσωπα που κέρδισαν την προσοχή στα στενά της Μυκόνου.

Η ευρέως γνωστή ερμηνεύτρια εμφανίστηκε με καλοκαιρινή διάθεση, έχοντας στο πλευρό της τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, αλλά και την κόρη της.

Ο Κέβιν Χαρτ έδωσε το παρών έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του και την οικογένειά του. Το ταξίδι τους ξεκίνησε από τη Μύκονο, ωστόσο, ταξίδεψαν στην Πάρο και τη Σαντορίνη με την πολυτελή θαλαμηγό του.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι, βρέθηκε στη Μύκονο και αν και προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος, δεν τα κατάφερε, καθώς εικόνες από τη στιγμή που διασκέδαζε σε γνωστό μαγαζί του νησιού έγινε πολύ γρήγορα viral.

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, η γνωστή αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο, επέλεξε τη Σίφνο για τις καλοκαιρινές της διακοπές, από όπου μοιράστηκε φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.

Η Πολίνα Πορίζκοβα, το διάσημο μοντέλο των ’90, βρέθηκε στην Ελλάδα πραγματοποιώντας το μήνα του μέλιτος παρέα με τον σύζυγό της.

Ο θρύλος του ΝΒΑ, Μαίκλ Τζόρνταν, επέστρεψε για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα. Ο ίδιος, βρέθηκε στην Μύκονο σαλπάροντας με μία υπερπολυτελή θαλαμηγό και καταγράφηκε σε χαλαρές στιγμές σε εστιατόρια και καταστήματα του νησιού.

Ο Πέδρο Πασκάλ βρέθηκε στην Ύδρα, κάνοντας τις διακοπές του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Κιάρα Φεράνι επέλεξε για μία ακόμη φορά την Ελλάδα, κάνοντας τις διακοπές της μέσα στα εντυπωσιακά τοπία των Κυκλάδων. Ταξίδεψε στη Μήλο και την Κίμωλο, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από τις αποδράσεις της στα ελληνικά νησιά.

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Η Ρίτα Όρα πέρασε ένα μεγάλο μέρος των διακοπών της στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα, ενώ στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μύκονο διασκεδάζοντας στους ρυθμούς του νησιού.

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Η Αργολίδα και οι Σπέτσες, είχαν την τιμητική τους, καθώς ο Τζάστιν Μπίμπερ με τη σύζυγό του, Χάιλι, και τον γιο τους πέρασαν στην Ελλάδα ένα σημαντικό μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών. Αν και προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να περάσουν απαρατήρητοι με τους θαυμαστές τους να διεκδικούν μία φωτογραφία στο πλευρό τους.

Αντίστοιχα, η Κέιτ Χάντσον, πέρασε τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο, εκεί όπου οι γονείς της, επίσης ηθοποιοί, διατηρούν εξοχική κατοικία.

Η ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και εικόνες από τις βόλτες της με το σκάφος και την καθημερινότητά της στο νησί.

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Τις τελευταίες εβδομάδες του Αυγούστου η Πάρις Χίλτον ταξίδεψε στην Σαντορίνη και την Αστυπάλαια, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις με την οικογένειά της. στο πλευρό της βρέθηκε η μητέρα της και η αδερφή της, ενώ είχαν στο πλευρό τους τα παιδιά του.

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Ο γνωστός ηθοποιός, Τομ Χανκς, επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο ίδιος διατηρεί εξοχική κατοικία στην Αντίπαρο, ωστόσο φέτος, δεν καταγράφηκε στο νησί. Παρ’ όλα αυτά, ένα σύντομο βιντεάκι στα social media «πρόδωσε» την παρουσία του στην χώρα.

Στο απόσπασμα, καταγράφεται η αντίδραση του ηθοποιού όταν αντικρίζει στο πόδι ενός νεαρού τατουάζ με το πρόσωπό του.

Τέλος, ένα από τα πρόσωπα που απασχόλησαν αυτό το καλοκαίρι ήταν και η Μαντόνα.

Η «Βασίλισσα της Ποπ», επισκέφθηκε την Ελλάδα όπου πέρασε σημαντικό μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών, γιορτάζοντας παράλληλα τα 68α γενέθλιά της.

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