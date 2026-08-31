Οι τρεις χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός.

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τριών χειριστών σανίδων όρθιας κωπηλασίας (SUP) πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία επιχείρησαν με ιδιωτικό σκάφος, καθώς και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού. Οι τρεις χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Κρυονέρι, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.