Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στα Χανιά.

Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 30/8 στον Πλατανιά των Χανίων της Κρήτης με ένα 11χρονο κοριτσάκι από την Πολωνία να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν το άτυχο παιδί έκανε το μπάνιο του. Οι παριστάμενοι που το ανέσυραν από την πισίνα έκαναν προσπάθειες ανάνηψης του κοριτσιού και ενημέρωσαν τις αρχές. Η 11χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων και συγκεκριμένα στα Επείγοντα το συντομότερο δυνατό, όμως παρά τις προσπάθειες, κατέληξε.

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Από την αστυνομία ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Χανιά: Το χρονικό της τραγωδίας

Η κοπέλα, που έκανε διακοπές με την οικογένειά της, κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου το οποίο διαθέτει και νεροτσουλήθρες και σύμφωνα με ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων στις 14:55 χωρίς σφυγμό.

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Εκεί οι γιατροί για μία ώρα κατέλαβαν υπεράνθρωπες, όπως τόνισε ο διοικητής, προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ ώστε να επανέλθει. Στις 16.00 η 11χρονη κατέληξε.

Για να περιοριστεί ο χρόνος μεταφοράς, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. προπορευόταν του ασθενοφόρου στον ΒΟΑΚ, ανοίγοντας τον δρόμο μέχρι το νοσοκομείο.