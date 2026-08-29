Μοίρασε ασίστ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη νίκη της Ντόρτμουντ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ μπήκε με το δεξί στην Bundesliga καθώς επικράτησε με 2-0 του Αμβούργου στο Signal Induna Park, με τους Γιάννη Κωνσταντέλια (σκόραρε το πρώτο του γκολ σε επίσημο αγώνα με τη φανέλα της ομάδας) και Κωνσταντίνο Καρέτσα (έδωσε την ασίστ για το 1-0 της Ντόρτμουντ) να δείχνουν κάποια από αυτά για τα οποία αποκτήθηκαν από τους Βεστφαλούς.

{https://x.com/BVB/status/2093766422706925648}

Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ανησυχία για την κατάσταση του «Ντέλια» ο οποίος στο 53΄ αποχώρησε -περπατώντας- λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Σε πρώτη φάση, δεν δείχνει κάτι σοβαρό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι οδηγήθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, είναι αν μη τι άλλο ανησυχητικό.

{https://x.com/SkySportDE/status/2093757487082090995/video/1}

{https://x.com/exaccountbanned/status/2093753791703380252/video/1}

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