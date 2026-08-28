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Οι νέες φωτογραφίες από την Κεφαλονιά.

Στην Κεφαλονιά φαίνεται πως βρίσκεται για τις τελευταίες διακοπές του φετινού καλοκαιριού η Ελεονώρα Μελέτη, απολαμβάνοντας την ηρεμία και το γαλάζιο της θάλασσας του Ιονίου.

Όπως φαίνεται, λίγο πριν από την επιστροφή στην καθημερινότητα, η Ελεονώρα Μελέτη κατάφερε να αποδράσει για μία ακόμη φορά, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Σε ανάρτηση που έκανε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμού στα social media, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ώρα που απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της σε μία από τις πιο γνωστές παραλίες του νησιού.

Όπως αποκάλυψε, βρέθηκε στην παραλία που πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα της ταινίας «Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι» και ποζάροντας με το μαγιό της και φόντο τη θάλασσα, απαθανάτισε τη στιγμή:

«Κράτησα το καλύτερο για το τέλος….

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Scenes for the film Captain Corelli’s Mandolin were shot on this beach.

Σε αυτή τη παραλία γυρίστηκαν σκηνές για την ταινία ‘Το μαντολίνο του λοχαγού Κορέλι’», πρόσθεσε στη σχετική λεζάντα.

{https://www.instagram.com/p/DcllTLlDMOK/?hl=el&img_index=1}

Σε προηγούμενη ανάρτηση, η Ελέονώρα Μελέτη είχε αποκαλύψει στους διαδικτυακούς της φίλους την τρυφερή συνήθεια που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια με την κόρη της.

Όπως είχε αναφέρει, κάθε καλοκαίρι επιστρέφουν στην ίδια παραλία για να τραβήξουν την ίδια φωτογραφία, δημιουργώντας ένα νοητό «ημερολόγιο» με τις στιγμές τους.

{https://www.instagram.com/p/DcTR7FojBKq/?hl=el&img_index=1}