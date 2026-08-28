Η απάντηση της ηθοποιού για τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε.

Η Καίτη Φίνου το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media.

Η γνωστή ηθοποιός θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε ύστερα από δήλωση που είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν, ενώ παράλληλα, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Αρχικά, θέλησε να διευκρινίσει την τοποθέτησή της «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα», που είχε πει σχολιάζοντας την κατασκευή του ουρανοξύστη στο Ελληνικό.

Σχετικά με αυτό, επισήμανε αρχικά: «Δίνω απάντηση σε όσους έτρεξαν κατευθείαν και άρχισαν να βρίζουν για ένα βίντεο που είχα κάνει για τον ουρανοξύστη στο Ελληνικό… Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση ‘ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα’. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, ‘πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας’, ‘ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα’, αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».

Όσα δήλωσε η Καίτη Φίνου – Η ανάρτησή της

Στη συνέχεια, θέλησε να δώσει τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε ύστερα από την αποκάλυψή της ότι μένει στο «Σπίτι του ηθοποιού». Όπως είπε, δέχθηκε αρκετά αρνητικά σχόλια που έκριναν την απόφασή της, χωρίς ωστόσο, να γνωρίζουν την οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει:

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«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο ‘Σπίτι του Ηθοποιού’. Λοιπόν, μένω ‘Στο Σπίτι του ηθοποιού’, όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα… Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το TikTok που ‘βγάζω τόσα λεφτά’… Δεν έχω πάρει κανένα επίδομα ούτε μία φορά, και όποιος θέλει ας το ψάξει. Όποιος είναι αρμόδιος ας το ψάξει, δεν πήρα ούτε το επίδομα που δώσανε στον covid, γιατί ούτε που ρώτησα, επειδή μ’ αρέσει να ζω με τη μοναξιά μου…».

Σε δεύτερο χρόνο, η Καίτη Φίνου, μίλησε για την κατάσταση της υγείας της, δηλώνοντας ότι δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί λόγω της έντονης οσφυαλγίας που αντιμετωπίζει:

«Κάνω TikTok για συντροφιά και μήπως βγάλω ένα χαρτζιλίκι… Όταν δεν μπορείς να περπατήσεις και δεν μπορείς να γίνεις καλά… Η κυρία Φόνσου ξέρει τα πάντα από εμένα. Όσο για το ΕΚΑΒ, που λέτε ότι το στέρησα… Συγγνώμη, ξέρει κανείς πώς μπορώ να περπατήσω εγώ; Αν μπορώ να περπατάω; Ρώτησε κανένας πώς είμαι;», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

{https://www.tiktok.com/@kaiti1959/video/7679105993518648598}

Κλείνοντας, η Καίτη Φίνου, έστειλε το δικό της μήνυμα αναφέροντας: «Σταματήστε να βγάζετε συμπεράσματα για το πώς είναι η ζωή μου. Ναι, μένω στο ‘Σπίτι του ηθοποιού’ γιατί δεν παίρνω ούτε επιδόματα και δεν μπορώ να δουλέψω».