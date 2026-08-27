Τη δημιουργία συγκεκριμένου διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών φαίνεται να έχουν συμφωνήσει Ιράν και Ομάν.

Τους όρους υπό τους οποίος θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται η Τεχεράνη, σύμφωνα με δηλώσεις του ανώτατου συμβούλου ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ

Όπως ανέφερε, οι μεσολαβητές που έχουν αναλάβει επαφές για την αποκλιμάκωση της κρίσης ζήτησαν από το Ιράν να παρουσιάσει τις προϋποθέσεις του για την αποκατάσταση της διέλευσης από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Στη λίστα που καταρτίζει η Τεχεράνη, βασική θέση φαίνεται να έχει ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή.

Ο Ρεζαΐ αποκάλυψε ακόμη ότι το Ιράν έχει καταλήξει σε συνεννόηση με το Ομάν για τη δημιουργία συγκεκριμένου διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών. Η προβλεπόμενη διαδρομή θα περνά από περιοχές που βρίσκονται τόσο σε ιρανικά όσο και σε ομανικά ύδατα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία θα μπορούν να χρησιμοποιούν έναν προκαθορισμένο κεντρικό δίαυλο, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποδεχθούν και θα τηρήσουν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Ιρανός αξιωματούχος στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar και μεταδόθηκαν σήμερα.

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Διάψευση για τον Μπάρον Τραμπ

Την ίδια ώρα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές περί πιθανού σχεδίου δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ, του νεότερου γιου του Αμερικανού προέδρου.

Ο Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τις σχετικές πληροφορίες ψευδείς, την ώρα που η αμερικανική Μυστική Υπηρεσία έχει επιβεβαιώσει ότι γνωρίζει βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και στο οποίο γινόταν αναφορά σε πιθανή συνωμοσία κατά του Μπάρον Τραμπ.

Η υπόθεση προσθέτει ακόμη μία διάσταση στην ήδη ιδιαίτερα τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.