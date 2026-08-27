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Στο βίντεο η Κίντμαν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα που έγινε στο Λονδίνο υπό τους ήχους του κομματικού της Adéla, «Ain’t In LA».

Η Νικόλ Κίντμαν γιόρτασε την κυκλοφορία του «Practical Magic 2» ανοίγοντας λογαριασμό στο Tik Tok.

Στην πρώτη της ανάρτηση έδωσε στους φανς της πλάνα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας.

Στο βίντεο η Κίντμαν ετοιμάζεται για την πρεμιέρα που έγινε στο Λονδίνο υπό τους ήχους του κομματικού της Adéla, «Ain’t In LA».

Η ηθοποιός δείχνει την προετοιμασία της από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου στυλίστες, makeup artists και κομμωτές τελειοποιούν την εμφάνισή της με την γαλάζια τουαλέτα, για το κόκκινο χαλί.

Στη συνέχεια του βίντεο, η Κίντμαν χαιρετά τους φανς και υπογράφει αυτόγραφα καθώς φτάνει στην πρεμιέρα, όπου ποζάρει με την συμπρωταγωνίστριά της Σάντρα Μπούλοκ και άλλα μέλη του καστ.

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«Η μαγεία με έφερε εδώ» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο. Η τουαλέτα που επέλεξε Κίντμαν για την πρεμιέρα της ταινίας ήταν ειδικά φτιαγμένη για εκείνη από τον οίκο Chanel.