«Άρχισα να πενθώ για το Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν τον θάνατό του» είπε η Σάντρα Μπούλοκ.

Η Σάντρα Μπούλοκ μίλησε για πρώτη φορά για τον θάνατο του συντρόφου της Μπράιαν Ράνταλ το 2023 και τη μάχη του με το ALS.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εμφανίστηκε στο νέο επεισόδιο του podcast των Τζεισον Μπέιτμαν, Γουίλ Αρνέτ και Σιν Χάιες, «SmartLess» και μίλησε για την τραυματική διάγνωση που οδήγησε στον θάνατο του Ράνταλ στα 57 του χρόνια τον Αύγουστο του 2023. Ο φωτογράφος και πρώην μοντέλο είχε διαγνωστεί τρία χρόνια πριν τον θάνατο με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), επίσης γνωστή ως νόσος του Lou Gehrig.

Ο Ράνταλ μού «ζήτησε να μην αποκαλύψω τη διάγνωση» είπε η Μπούλοκ. «Δεν μου επιτρεπόταν να μιλάω για αυτό. Αυτό μου ζήτησε και προσπάθησα να το τιμήσω» εξήγησε.

«Ξέρω γιατί μού ζήτησε να μην το κοινοποιήσω» είπε και πρόσθεσε πως ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας «αυτό με απομόνωσε από τη διαδικασία να φέρω το βαρύ αυτό φορτίο της διάγνωσης του. Άρχισα να πενθώ για το Μπράιαν τέσσερα χρόνια πριν τον θάνατό του. Ήταν άρρωστος τα μισά χρόνια της σχέσης μας» πρόσθεσε η Μπούλοκ.

«Ο άνθρωπός μου έφυγε πολύ νωρίτερα από το σώμα του. Δεν νομίζω ότι ασχολήθηκα με αυτό μέχρι τον θάνατό του, επειδή είσαι σε συνεχές τρέξιμο» πρόσθεσε. Ανακαλώντας τα συμπτώματα της Ράνταλ, αποκάλεσε την ALS «τη διαδικασία εξάλειψης κατά τη διάρκεια ενός έτους. Και σε κάποιες περιπτώσεις, επιστρέφεις συνεχώς και σου δίνουν όλα αυτά τα ορόσημα, αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, αυτές τις λαβές, αυτά τις τεστ, όλα αυτά τα πράγματα».

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Η Μπούλοκ συνέχισε λέγοντας «πως πρέπει να προγραμματίζεις ήσυχα. Και είμαι πολύ καλή στον προγραμματισμό όταν αφορά σε ασθένειες» είπε τονίζοντας ότι ο πατέρας της είχε «ατυχήματα» και η μητέρα της καρκίνο.

«Δεν με φοβίζει - όχι η ασθένεια κάθε αυτή, δεν με φοβίζει. Μπορώ να δω καθαρά και να είμαι εκεί. Αλλά είχα δύο παιδιά, ειδικά ένα μικρό κορίτσι που έβλεπε τον Ράνταλ σαν πατρική φιγούρα».

Η αδελφή της Σάντρα Μπούλοκ, ήταν το μόνο άτομο που γνώριζε για την ασθένεια του Ράνταλ, είπε η Μπούλοκ Αργότερα το αποκάλυψε σε φίλες της ανάμεσά τους η Τζένιφερ Άνιστον και η σύζυγος του Τζέισον Μπέιτμαν, Αμάντα Άνκα.

«Όταν η φυσική ασθένεια άρχισε να εμπλέκεται με ορισμένα ζητήματα πνευματικής υγείας, και είναι κάτι για το οποίο οι άνθρωποι δεν μιλοούν. Αυτό το τρίπτυχο είναι αρκετά σκοτεινό» παραδέχθηκε.

Όταν πέθανε ο Ράνταλ, η οικογένειά του στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι πέθανε ήσυχα μετά από μία τριετή μάχη με το ALS... Ο Μπράιν επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ταξίδι του με την ασθένεια προσωπική και για όσους από εμάς τον νοιαζόταν και θα τιμούσαν την παράκλησή του».

Ο Ράνταλ ξεκίνησε τη σχέση του με τη Σάντρα Μπούλοκ το 2015 και πρώτη φορά εμφανίστηκαν δημόσια ως ζευγάρι στον γάμο της Τζένιφερ Άνιστον με τον Τζάστιν Θορό.

Μετά τον θάνατο του Ράνταλ, «χρειαζόταν χρόνο να φροντίσει τον εαυτό της», είχε δηλώσει προηγουμένως άτομο από το περιβάλλον της. «Πέρασε πολύ χρόνο στην ανάρρωση, μαζί με τα παιδιά της, στο σπίτι. Έπρεπε να βεβαιωθεί ότι αυτή και τα παιδιά της ήταν στο καλύτερο δυνατό μέρος για να επιστρέψει στη δουλειά».

Με πληροφορίες του People