Η Σάντρα Μπούλοκ προτείνει στο Χόλιγουντ να «αγκαλιάσει» το AI.

Η Σάντρα Μπούλοκ είναι μία από τις σταρ του Χόλιγουντ που βλέπουν θετική τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός τόνισε πρόσφατα ότι οι συνάδελφοί της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση «πρέπει να ακολουθήσουν» αυτό το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο, καθώς σχολίασε τα τρέιλερ της ταινίας «Practical Magic 2» που δημιούργησαν οι θαυμαστές της με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

«Συγγνώμη, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερο με την εικόνα μου», αστειεύτηκε στο CNBC Changemakers Summit. «Αλλά είναι εδώ. Πρέπει να το παρατηρήσουμε. Πρέπει να το κατανοήσουμε. Πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε με έναν πραγματικά εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο, να το κάνουμε φίλο μας.», είπε και συνέχισε: «Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να το έχουμε κατά νου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα το χρησιμοποιήσουν για κακό και όχι για καλό. Πιστεύω όμως ότι έχει τη θέση του».

Η Παμ Άμπντι, διευθύνουσα σύμβουλος της Warner Bros Motion Pictures, δέχτηκε με κάποια επιφύλαξη τα βίντεο των θαυμαστών. «Ξέρω ότι δεν είναι το ιδανικό, αλλά είναι και συναρπαστικό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ζήτηση για κάτι τέτοιο και ότι ο κόσμος θέλει να ασχοληθεί με την ταινία», εξήγησε.

Η Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν συνεργάζονται ξανά για το «Practical Magic 2», μετά την εμφάνισή τους στη ρομαντική ταινία φαντασίας του 1998, ενώ πρόσφατα παρουσιάστηκε το τρέιλερ του σίκουελ στο CinemaCon.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ συνεχίζει να αποτελεί καυτό θέμα. Η SAG-AFTRA ενέκρινε το πλαίσιο πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο καλεί το Κογκρέσο να θεσπίσει νομοθεσία που περιλαμβάνει γονικούς ελέγχους, προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασία του Πρώτου Τροποποιητικού, επέκταση της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, δυνατότητα στα κέντρα δεδομένων να παράγουν τη δική τους ενέργεια και άρση των νομικών φραγμών που περιορίζουν την καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.