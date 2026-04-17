Οι θεατές τσίμπησαν στο δόλωμα του Netflix.

To Thrash είναι η νέα ταινία του Netflix με καρχαρίες η οποία έσπασε τα ταμεία από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε τις 10 Απριλίου.

Το Thrash έκανε ντεμπούτο ως η Νο 1 ταινία του streamer με 37,7 εκατομμύρια προβολές την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Είναι η πιο δημοφιλής ταινία στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή (No 1 σε 82 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) και έχει γίνει μία από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες ταινιών του Netflix για φέτος!

Ένα τέτοιο ξεκίνημα θα ήταν ήδη αρκετό για να κάνει το Thrash να μοιάζει με ένα streaming event, αλλά το Netflix δεν αρκέστηκε στα νούμερα. Δημιούργησε μια ολόκληρη φρενίτιδα γύρω από την ταινία και ουσιαστικά μετέτρεψε την κυκλοφορία της σε ένα δικό της μίνι πολιτιστικό φαινόμενο.

Σε σκηνοθεσία του Tommy Wirkola, η ταινία «Thrash» έχει πρωταγωνίστρια την Phoebe Dynevor (τη γνωρίσαμε από το «Bridgerton», ως Lisa), μιας μέλλουσας μητέρας που έχει παγιδευτεί σε μια πλημμυρισμένη παραθαλάσσια πόλη, καθώς ένας τυφώνας κατηγορίας 5 εκτός από τα νερά της θάλασσας, φέρνει και πεινασμένους καρχαρίες την χειρότερη δυνατή στιγμή: φανταστείτε να είστε στα πρόθυρα του τοκετού, παγιδευμένες καθώς προσπαθείτε να φύγετε από την πόλη, και να έχετε εγκλωβιστεί ακριβώς στη διαδρομή μιας αγέλης καρχαριών ταύρων που αναζητούν το επόμενο γεύμα τους.

«Αν δεν σε σκοτώσει η καταιγίδα, θα το κάνουν οι καρχαρίες. Όταν ένας καταστροφικός τυφώνας χτυπά μια παραθαλάσσια πόλη, παγιδευμένοι κάτοικοι παλεύουν να επιβιώσουν σε νερά που ανεβαίνουν ραγδαία γεμάτα με αιμοδιψείς καρχαρίες», αναφέρεται στην περιγραφή του Netflix.

Και κάπως έτσι τίθεται το ερώτημα: πώς θα επιβιώσω σε μια πλημμυρισμένη πόλη γεμάτη καρχαρίες ενώ είμαι έγκυος; Δεν γνωρίζουμε την απάντηση, αλλά είναι διασκεδαστικό να το σκεφτόμαστε. Στο «δόλωμα» αυτό «τσίμπησαν» οι θεατές που θέλουν κάτι διασκεδαστικό, συναρπαστικό και γεμάτο ένταση, χωρίς να απαιτείται υπερβολική ανάλυση της υπόθεσης.

{https://youtu.be/hzyOsNyDkbM?si=LWkoEBMQ1UMNlO11}

Aξίζει να αναφέρουμε, ότι το Netflix ξεπέρασε κάθε προσδοκία για την ταινία «Thrash», χρησιμοποιώντας πραγματικούς καρχαρίες και ερευνητές από το Shark Conservation Lab του Μπίμινι στις Μπαχάμες, με σκοπό να συνδυάσει τα συναρπαστικά στοιχεία τρόμου της ταινίας και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο στους ανθρώπους όσο και στους καρχαρίες.