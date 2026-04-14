Η τρίτη σεζόν του Wednesday αναμένεται στο Netflix το 2027.

Η σειρά «Wednesday» του Netflix συνεχίζει να εμπλουτίζει το all-star καστ της για την επερχόμενη τρίτη σεζόν. Στα επεισόδια της επερχόμενης, τρίτης σεζόν θα δούμε νέα πρόσωπα όπως την Λένα Χέιντι, τη γνωστή μας Cersei Lannister στο «Game of Thrones», καθώς και τους Άντριου Μακάρθι και Τζέιμς Λανς (Ted Lasso).

Και οι τρεις συμμετέχουν ως guest stars, ενώ προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι ρόλοι που θα υποδυθούν.

Υπενθυμίζεται ότι τα γυρίσματα του τρίτου κύκλου ξεκίνησαν επίσημα στην Ιρλανδία τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ η πρεμιέρα του στο Netflix αναμένεται το δεύτερο μισό του 2027. Στο τέλος της δεύτερης σεζόν είδαμε την εξόντωση του Ιsaac Knight και την Enid να έχει μεταμορφωθεί σε λυκάνθρωπο και να εξαφανίζεται στο δάσος, ωθώντας τόσο την Wednesday όσο και τον θείο Fester να ξεκινούν την αναζήτησή της με σκοπό να τη βοηθήσουν να πάρει ξανά την ανθρώπινη μορφή της.

Μεταξύ των νέων προσώπων που έχουν ήδη επιβεβαιωθεί είναι επίσης η Εύα Γκριν η οποία θα υποδυθεί τη θεία της Morticia, Ophelia Frump, και η Γουινόνα Ράιντερ σε άγνωστο -μέχρι στιγμής- ρόλο.

Τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και η παραγωγή αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου τον Νοέμβριο του 2026.

H πρωταγωνίστρια Τζένα Ορτέγκα που υποδύεται τη Wednesday, μιλώντας στο GamesRadar+ για την τρίτη σεζόν, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι θα ήθελε στα νέα επεισόδια να δει την ηρωίδα να αποκαλύπτει ακόμα περισσότερο τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού της. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε την Wednesday να αντιμετωπίζει λίγο και την σκοτεινή πλευρά του εαυτού της – αλλά και πότε να μην παίρνει τα πράγματα πολύ σοβαρά. Και θα ήθελα να δω περισσότερες απόπειρες θανάτου μεταξύ αυτής και του [αδερφού της] Πάγκσλεϊ. Δεν προσπαθεί αρκετά να τον σκοτώσει! Θέλω να δω τέτοια πράγματα», πρόσθεσε.

Οι δημιουργοί της σειράς, Αλ Καφ και Μάιλς Μίλαρ, έχουν επιβεβαιώσει ότι στην τρίτη σεζόν θα δούμε νέους μαθητές και καθηγητές στο Nevermore, ενώ τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειας Addams θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια.