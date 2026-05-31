Τη νευρική κρίση που επικρατεί στα κόμματα σχολιάζει με ανάρτησή του στο f/b ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

«Στην πολιτική, όπως και στη φύση, η θέση από την οποία παρατηρείς τις εξελίξεις έχει τη σημασία της.

Για παράδειγμα, αν παρατηρείς το κομματικό φάσμα από τη θέση του πολίτη, το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να αξιολογήσεις την ποιότητα και την υπόσχεση ενός εκάστου σχήματος.

Αν παρατηρείς από την πλευρά του κομματικού στελέχους, ίσως αυτό που προέχει για σένα είναι ο πιθανός ανταγωνισμός.

Εύλογο ως ένα σημείο, αλλά τα κομματικά στελέχη δεν πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα τις δικές τους προσωπικές προτεραιότητες αλλά με βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Επομένως καλό θα είναι να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις ως προκλήσεις για να γίνουν και να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι και όχι ως απειλές υφαρπαγής των προνομίων τους.

Ας αλλάξουν θέση παρατηρητή λοιπόν όσοι νιώθουν να απειλούνται κι ας πάρουν την ευκαιρία να αποδείξουν τα πολιτικά ταλέντα τους και να κερδίσουν τον κοινωνικό έπαινο».

Η αλήθεια είναι ότι ...παραβρώμισαν οι προσωπικές στρατηγικές στα περισσότερα κόμματα και ενοχλούν πολύ τους πολίτες, απαξιώνοντας την πολιτική.

Β.Σκ.