«Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό!», διαμηνύει ο mr Metron Analysis.

«Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω αλλά πέραν τούτου ουδέν», προβλέπει ο Στράτος Φαναράς με μια πολύ «αινιγματική» αλλά και ταυτόχρονα «καθαρή» ανάρτησή του.

«Οσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα», διαμηνύει και προειδοποιεί: «Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό!».

Η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά έχει ως εξής:

«Συνεχίζω με λίγα σχόλια για το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται μετά την ίδρυση δυο νέων κομμάτων και την αναμενόμενη και ενός τρίτου και θα ήθελα να δώσω μια γενική συμβουλή.

Ψυχραιμία παιδιά!

Οσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω αλλά πέραν τούτου ουδέν.

Τώρα θα χρειαστούν περισσότερο από ποτέ ταλαντούχοι παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στο σκοπό!

Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή...

Αντε και τα υπόλοιπα στην ώρα τους...».

Την επόμενη εβδομάδα η Metron Analysis παρουσιάζει δημοσκόπηση στην τηλεόραση του MEGA.

Β.Σκ.