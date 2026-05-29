Στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ο Τραμπ, θα πάρει την τελική απόφαση για τη συμφωνία με το Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στα social media τους έξι όρους της συμφωνίας με το Ιράν, συμπληρώνοντας ότι ακολουθεί σύσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα πάρει την τελική απόφαση.

Οι όροι της συμφωνίας που έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, το οποίο θα βγάλουν οι ΗΠΑ από τις βομβαρδισμένες εγκαταστάσεις- μαζί με το Ιράν- και θα καταστραφεί, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Ακόμα, στην ανάρτηση, ο Τραμπ αναφέρει ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, το Ιράν θα απομακρύνει τις νάρκες και θα αρθεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Εξάλλου, τονίζει πως «δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεοτέρας», όπως και ότι έχουν συμφωνηθεί κι άλλοι όροι, μικρότερης σημασίας. «Θα κάνω συνάντηση τώρα, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να πάρω την τελική απόφαση», καταλήγει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια, για ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Όλες οι νάρκες (βόμβες), εάν υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε αφαιρέσει, μέσω πυροδότησης, πολλές τέτοιες νάρκες με τα σπουδαία υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας. Το Ιράν θα ολοκληρώσει αμέσως την απομάκρυνση και/ή πυροδότηση τυχόν ναρκών που έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές).

Τα πλοία που έχουν παγιδευτεί στα Στενά του Ορμούζ, χάρη στον καταπληκτικό και άνευ προηγουμένου ναυτικό αποκλεισμό μας- ο οποίος τώρα θα αρθεί- μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία “επιστροφή στο σπίτι”. Πείτε χαιρετίσματα στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειες από εμένα, τον αγαπημένο σας πρόεδρο.

Το εμπλουτισμένο υλικό, που κάποιες φορές αναφέρεται ως “πυρηνική σκόνη”, το οποίο είναι θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος, σε βουνά που σχεδόν έχουν καταρρεύσει, κάτι που προκάλεσε η ισχυρή επίθεσή μας με βομβαρδιστικά Β2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθούν από τις ΗΠΑ (οι οποίες όπως συμφωνήθηκε είναι η μόνη χώρα, μαζί με την Κίνα, με τη μηχανική δυνατότητα να το πράξει) σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και θα καταστραφεί.

Δεν θα γίνει ανταλλαγή χρημάτων, μέχρι νεοτέρας. Έχουν συμφωνηθεί και άλλα θέματα, πολύ λιγότερο σημαντικά.

Θα κάνω τώρα συνάντηση, στην Αίθουσα Επιχειρήσεων, για να πάρω την τελική απόφαση.