Το πρίκουελ της θρυλικής ταινίας έρχεται στις αίθουσες το επόμενο καλοκαίρι.

Η Lionsgate ανακοίνωσε την ημερομηνία που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες το «John Rambo», το prequel της θρυλικής ταινίας δράσης με τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Σε σκηνοθεσία του Γιάλμαρι Χελάντερ, το φιλμ που κάνει γυρίσματα στην Ταϊλάνδη, θα ξετυλίξει την ιστορία προέλευσης του εμβληματικού χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Σταλόνε και θα διαδραματίζεται πριν από τα γεγονότα της ταινίας «First Blood» του 1982.

Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: «Ο John Rambo μεταφέρει το κοινό πίσω, χρόνια πριν τα γεγονότα του First Blood, βυθιζόμενος βαθιά στις ρίζες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο διαχρονικούς και πολύπλοκους χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης».

Ο Νόα Σεντίνεο αναλαμβάνει τη χαρακτηριστική μπαντάνα παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος έκανε τον χαρακτήρα θρυλικό. Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ντέιβιντ Χάρμπορ, Τζέιμς Φράνκο, Τζέισον Τόμπιν, Κουίνσι Αϊζάια και Τζέφερσον Γουάιτ.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στην 44χρονη ιστορία του franchise, ένας νέος ηθοποιός -και όχι ο Σιλβέστερ Σταλόνε- αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ράμπο.

Για την ιστορία, το franchise του «Rambo», μέσα από πέντε ταινίες, έχει αποφέρει συνολικά έσοδα άνω των 819 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.

Το σενάριο υπογράφουν οι Ρόρι Χέινς και Σοράμπ Νοσιρβάνι, ενώ ο ίδιος ο Σταλόνε έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού, μαζί με τους Άντονι και Τζο Ρούσο της AGBO.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα 4 Ιουνίου 2027.