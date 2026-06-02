Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το μέλλον των συνομιλιών με το Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται την Τρίτη στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, μετά το έντονο ανοδικό ξέσπασμα των προηγούμενων συνεδριάσεων που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 91,54 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί στα 94,42 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 0,56 δολαρίων ή 0,59%.

Οι δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το μέλλον των συνομιλιών με το Ιράν ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο CNBC και τον δημοσιογράφο Έιμον Τζέιβερς, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αδιάφορος απέναντι στο ενδεχόμενο κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. «Δεν με νοιάζει καθόλου. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να ενδιαφέρομαι λιγότερο», δήλωσε όταν ρωτήθηκε αν οι συνομιλίες έχουν τερματιστεί, προσθέτοντας ότι «πήραν υπερβολικά πολύ χρόνο» και ότι «είχαν αρχίσει να γίνονται πολύ βαρετές».

Οι τοποθετήσεις του Τραμπ ήρθαν μετά από δημοσιεύματα ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Τα ίδια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το Ιράν μελετά ακόμη και το πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εξέλιξη που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Ωστόσο, οι τιμές περιόρισαν μέρος των κερδών τους αργότερα, όταν ο Τραμπ ανέφερε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, συμφώνησε να μην επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις προς τη Βηρυτό. Σε δεύτερη ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ο Τραμπ επιχείρησε να καθησυχάσει τις αγορές αναφορικά με την πορεία των τιμών της ενέργειας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το πετρέλαιο θα κινηθεί χαμηλότερα το επόμενο διάστημα. «Νομίζω ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα πολύ σύντομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο μετά από νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και την κλιμάκωση των συγκρούσεων στον Λίβανο, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή και πιθανή κατάρρευση της εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Γάζα και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του Λιβάνου. Το ίδιο μέσο μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει επίσης μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, ένα ακόμη κρίσιμο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.

Παρά την πρόσφατη ανάκαμψη, οι τιμές του πετρελαίου είχαν καταγράψει την περασμένη εβδομάδα τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από τα μέσα Απριλίου, καθώς οι επενδυτές προσδοκούσαν πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις της τράπεζας σχετικά με την πορεία των τιμών του πετρελαίου στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 παραμένουν αμφίπλευροι. Όπως αναφέρουν, μια παρατεταμένη διαταραχή της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, ενώ η επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να ασκήσει ισχυρές καθοδικές πιέσεις στην αγορά.