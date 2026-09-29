«Δεν αξίζει να ασχολούμαστε με την πολιτική, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε συλλυπητήριο μήνυμά του για τον άδικο χαμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή από την Καβάλα, ο οποίος είχε χτυπήσει με το πίσω μέρος του κεφαλιού του στον τοίχο της εξέδρας και νοσηλευόταν διασωληνωμένος σε ΜΕΘ σε βαρύτατη κατάσταση.

«Σήμερα όσοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό δεν μπορούμε να χαρούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Γιατί σήμερα θρηνούμε ένα νέο παιδί, έναν 16χρονο ποδοσφαιριστή από τη Καβάλα που έφυγε από τη ζωή αφού τραυματίστηκε σε αγώνα.

Σκέφτομαι πρώτα τους γονείς του, την οικογένειά του, τους συμπαίκτες και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για έναν γονιό που πηγαίνει να δει το παιδί του να παίζει μπάλα και δεν το φέρνει πίσω σπίτι. Η θλίψη μου είναι βαθιά και ειλικρινής.

Ένα παιδί όμως δεν πρέπει να πεθαίνει ενώ κάνει αυτό που αγαπά. Όταν χάνεται ένα παιδί, καλύτερα ας μη ρωτάμε μόνο τι έγινε, αλλά και τι δεν έγινε νωρίτερα», αναφέρει ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και προσθέτει:

«Η χώρα χρειάζεται εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται σύγχρονες και ασφαλείς αθλητικές υποδομές, ιδίως στην ερασιτεχνική και τοπική κλίμακα, εκεί όπου παίζουν τα παιδιά μας. Χρειάζεται αυστηρούς και πραγματικούς ελέγχους, όχι έλεγχο «στα χαρτιά». Χρειάζεται ιατρική κάλυψη και πρωτόκολλα διάσωσης που να λειτουργούν παντου. Χρειάζεται ένα κράτος που προλαβαίνει την τραγωδία και δεν τρέχει πίσω της.

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Δεν αξίζει να ασχολούμαστε με την πολιτική, αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη ζωή και την ασφάλεια των παιδιών μας.

Στην οικογένειά του εύχομαι δύναμη. Τους χρωστάμε κάτι παραπάνω από ένα μήνυμα: να αλλάξουμε όσα πρέπει, ώστε να μη θρηνήσει άλλη οικογένεια».

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