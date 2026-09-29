Ο Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους του νομού Ηλείας.

Συνάντηση με κτηνοτρόφος του νομού Ηλείας θα έχει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στο χωριό Λάλας.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός θα βρεθεί σήμερα στο «Olympia Forum», στις εγκαταστάσεις της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία.

Κοινωνική ατζέντα και «άνοιγμα» στη μεσαία τάξη

Να αναδείξει τις διαφορές της με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να δίνει έμφαση στην κοινωνική ατζέντα, προτείνοντας λύσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητα τους.

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός «τείνει χείρα φιλίας» προς τη λεγόμενη μεσαία τάξη, θέλοντας να κλείσει οριστικά τις «πληγές» της περιόδου 2015-2019.

Η συζήτηση για το πως αντιμετώπισε η κυβέρνηση της «Πρώτης Φοράς» τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εν μέσω μνημονίων, έχει γίνει δημόσια πολλές φορές. Όπως έχει συζητηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Το συμπέρασμα είναι πως όντως αδικήθηκε εκείνα τα δύσκολα χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλα αυτά συνέβησαν εν μέσω σκληρής δημοσιονομικής προσαρμογής. Την επταετία Μητσοτάκη που ακολούθησε, η λεγόμενη μεσαία τάξη δεν βρήκε τη στήριξη που της είχε υποσχεθεί ο νυν πρωθυπουργός. Αντίθετα, στα χέρια της κυβέρνησης του μετατράπηκε σε «Ευαγγέλιο» το γνωστό «Πόρισμα Πισσαρίδη», που ούτε λίγο, ούτε πολύ χαρακτηρίζει «πληγή» για την ελληνική οικονομία την ύπαρξη τόσων πολλών μικρών επιχειρήσεων.

Από το 2019 ως και σήμερα, οι μικροί επιχειρηματίες δεν μπόρεσαν να εξασφαλίσουν ρευστότητα μέσω των τραπεζών, πετάχτηκαν με συνοπτικές διαδικασίες έξω από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ είδαν τα λειτουργικά κόστη (ρεύμα, ενοίκια) να εκτοξεύονται σε δυσθεώρητα ύψη.

Με βάση τα παραπάνω, είναι σαφές πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί με τις πολιτικές προτάσεις που καταθέτει, να «τείνει χρεία φιλίας» προς τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. «Το σχέδιο της ΕΛΑΣ συμπεριλαμβάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», είπε ο πρώην πρωθυπουργός μιλώντας στο Διοικητικό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων, το βράδυ της Δευτέρας.

Και εκεί, είχε την ευκαιρία να «ξεδιπλώσει» αναλυτικά την πρόταση της Συμπαράταξης (Τσίπρας για μέτρα στη βενζίνη: 4 εργαλεία έχει η κυβέρνηση - Οι προτάσεις της ΕΛΑΣ για πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,4 ευρώ το λίτρο και 1,8 ευρώ το diesel - Dnews). Στις προτάσεις που κατέθεσε περιλαμβάνονταν πάγιες διεκδικήσεις των μικρομεσαίων, όπως:

-Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα,

-Η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και η μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

-Νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια.

Χθες, λοιπόν, είχε την ευκαιρία να μιλήσει για το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι «κομμένο» και «ραμμένο» για τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Δηλαδή, για την κοινωνική ομάδα που θεωρεί ότι «αδίκησε» την περίοδο 2015-2019 και με την οποία επιχειρεί να «χτίσει» ξανά «γέφυρες» επικοινωνίας.

Από εκεί και πέρα, ήταν ξεκάθαρο ότι επιχείρησε να αντιπαραβάλει την προγραμματική θέση της ΕΛΑΣ με την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες. Ειδικότερα στα κοινωνικά ζητήματα, που εκ των πραγμάτων υπερτερεί του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ψελλίσει κουβέντα για τα μέτρα που υποσχέθηκε ότι θα λάβει για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο κ.Τσίπρας επανέλαβε τους τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους θα μπορούσε να παρέμβει στην αγορά.

Επίσης, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η σκληρή αναφορά που έκανε για τη ΔΕΗ, την οποία έχει χαρακτηρίσει επανειλημμένως ως τον βασικό παίχτη του καρτέλ της ηλεκτρικής ενέργειας που διατηρεί πολύ υψηλές τιμές στο ρεύμα.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την ενίσχυση της αγοράς και με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ανέφερε ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μεσοσταθμική μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, απαλλαγή από το κόστος εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, αυξήσεις για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά και μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα.