«Το σχέδιο μας περιλαμβάνει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα - Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, κατάργηση προκαταβολής φόρου». Όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο ΕΕΑ.

Την πρόταση της ΕΛΑΣ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέο παραγωγικό μοντέλο και απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει πράξη αυτό το σχέδιο είναι η πολιτική αλλαγή. Παράλληλα μίλησε για το καυτό θέμα των μετακινήσεων των πολιτών και ανέφερε τον τρόπο που μπορεί το diesel να φτάσει το 1,8 ευρώ το λίτρο, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει με τιμή πώλησης στο 1,4 ευρώ το λίτρο.

«Σκοπεύουμε να ανοίξουμε τα παράθυρα της ελληνικής οικονομίας να μπει φρέσκος αέρας», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στα μέλη του Επιμελητηρίου, υπογράμμισε ότι το σχέδιο της ΕΛΑΣ τα «συμπεριλαμβάνει» τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους κάλεσε να ενώσουν δυνάμεις για «μια Ελλάδα που θα παράγει περισσότερο, θα μοιράζει δικαιότερα και που όλες και όλοι θα ζούμε καλύτερα». Υποστήριξε ότι η επταετία της ΝΔ δεν επιχείρησε την αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και πως μια τρίτη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη θα επιδεινώσει τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο κ.Τσίπρας σημείωσε πως στόχος του είναι να σταματήσει το «ξεπούλημα» της κρατικής και ιδιωτικής περιουσίας, να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα της χώρας, να επιταχυνθεί η σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας στον νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Τόνισε, επίσης, ότι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και ο περιορισμός της διαφθοράς είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και απαιτούν κυβέρνηση που θα λειτουργεί «με διαφάνεια και με εντιμότητα για λογαριασμό των πολλών και όχι των λίγων».

Ταμείο Σύγκλισης και πέντε θέσεις για έναν νέο κύκλο ανάπτυξης

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πέντε θέσεις πάνω στις οποίες, όπως είπε, στηρίζεται η αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΛΑΣ, υπογραμμίζοντας πως το πρόγραμμα του είναι πλήρως κοστολογημένο. Το πρόγραμμα στηρίζεται:

-Στη στήριξη της καινοτομίας που αναπτύσσεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

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-Στο άνοιγμα των κρατικών προμηθειών από τις οποίες σήμερα αποκλείονται

-Στους νέους θεσμούς χρηματοδότησης

-Στην τόνωση της αγοράς

-Και στην τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα

Ως «επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας» παρουσίασε το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Αναφέρθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 500 εκατ. από συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και 1 δισ. από την ανακατεύθυνση της Golden Visa. Εκτίμησε ότι, με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, η επενδυτική ικανότητα μπορεί να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Επέμεινε στο άνοιγμα των αγορών και των δημόσιων προμηθειών με διαφάνεια, στην καταπολέμηση των καρτέλ και στην ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πρότεινε παρατηρητήρια τιμών και εποπτικούς μηχανισμούς, ώστε οι φορολογικές μειώσεις να φτάνουν στις τιμές.

Τα δέκα εργαλεία για τις επιχειρήσεις

Στις άμεσες παρεμβάσεις συμπεριέλαβε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και τη μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα. Πρότεινε νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικά και ασφαλιστικά χρέη, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων που θα επιβραβεύει τη συνέπεια.

Για τη χρηματοδότηση, ανέφερε την ενίσχυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, των μικροπιστώσεων και των εγγυήσεων. Ζήτησε επίσης δημοσιευμένα, μετρήσιμα και κοινά για όλους κριτήρια στις δράσεις του ΕΣΠΑ, με συγκεκριμένους χρόνους αξιολόγησης.

Στο ενεργειακό κόστος πρότεινε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στο μισό, ΦΠΑ 13% στα καύσιμα, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους. Μίλησε ακόμη για μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, μικρά φωτοβολταϊκά, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης.

Στα υπόλοιπα εργαλεία περιέλαβε τον αποκλεισμό του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων από τον υπολογισμό των τραπεζικών προμηθειών, αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας ρύθμισης στις μικρές επιχειρήσεις, χρόνο προσαρμογής στις ψηφιακές υποχρεώσεις και μείωση των προστίμων για τυπικές παραλείψεις. Πρότεινε ενίσχυση του πιστοποιημένου λογιστή, ενιαίο ψηφιακό σημείο για όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και αδειοδότηση εντός 90 ημερών.

Για την τεχνολογική αναβάθμιση μίλησε για πρόσβαση των μικρομεσαίων σε δημόσιες υποδομές υπολογιστικής ισχύος και δεδομένων, κίνητρα για τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια και αυτοματοποίηση, κατάρτιση και σύνδεση με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Τέλος, πρότεινε κίνητρα συνεργασίας χωρίς απώλεια αυτονομίας, σύνδεση των μεγάλων επενδύσεων με Έλληνες προμηθευτές και στήριξη όσων επιχειρήσεων επιλέγουν να μεγαλώσουν, με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνέδεσε την ενίσχυση της αγοράς και με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Ανέφερε ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μεσοσταθμική μείωση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος, απαλλαγή από το κόστος εξωσχολικής εκπαιδευτικής στήριξης, αυξήσεις για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές, έκπτωση φόρου για οικογένειες με παιδιά και μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

Πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας «άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη πάρει αποτελεσματικά μέτρα από τον Μάρτιο του 2026. Δυστυχώς, η κυβέρνηση διστάζει να αντιμετωπίσει αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Ξέρετε πριν λίγες μέρες έκανα μια παρέμβαση για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης με αφορμή τη δέσμευση του πρωθυπουργού για τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Τιμή που είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη.

Είπε ότι η ΕΕ δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ΕΦΚ, αλλά αυτό ήταν μία υπεκφυγή. Έτσι, ανακοίνωσα 4 διαφορετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η κυβέρνηση για δραστικότερη μείωση των τιμών στην αντλία.

1. Μείωση του ΕΦΚ στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η ΕΕ.

2. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, όπως έκανε προσωρινά η Ισπανία.

3. Επιβολή πλαφόν περιθωρίου κέρδους και στα διυλιστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια.

4. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των διυλιστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δισ.

Σε κάθε περίπτωση όμως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,40€/λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,80€/λίτρο.

«Είδες η ΔΕΗ;»

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ.Τσίπρας επεφύλαξε ειδική αναφορά στη ΔΕΗ. Υποστήριξε ότι χρειάζεται «μια πραγματικά δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού», που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα συμβάλλει στη διαμόρφωση σταθερών τιμών μέσω συμβολαίων με παραγωγούς εγχώριας ενέργειας από ΑΠΕ. Άσκησε, παράλληλα, κριτική στη διαφημιστική της δαπάνη, ισχυριζόμενος ότι η ΔΕΗ, με περίπου το 50% των καταναλωτών, έχει διαφημιστικό κόστος 170 εκατ. ευρώ, ενώ οι ανταγωνιστές της συνολικά 15 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας

{https://www.youtube.com/watch?v=GMEys_0EK3w}