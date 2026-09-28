Αλλά, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, διευκρινίζει πως δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα πυρηνικά ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπφαίνεται να είναι ανοιχτός στην πιθανότητα να άρει τις κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Τραμπ φαίνεται επίσης ανοιχτός και στην πρόσβαση των ιρανικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων με αντάλλαγμα συγκεκριμένη πρόοδο στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, όπως μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία εάν δεν διευθετηθούν τα πυρηνικά ζητήματα. Το Σάββατο, ο Τραμπ απέρριψε την πιο πρόσφατη πρόταση του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Θετικές οι έμμεσες συνομιλίες

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν σύμφωνα με το CNN, «θετικές και εποικοδομητικές» τις έμμεσες συνομιλίες με το Ιράν.



Οι ΗΠΑ διεξάγουν «θετικές και εποικοδομητικές» συνομιλίες με το Ιράν μέσω των μεσολαβητών, δήλωσε ανώνυμη πηγή από τον Λευκό Οίκο στο CNN τη Δευτέρα.

Πρόσθεσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, πως η Ουάσινγτον από την άλλη, δεν βιάζεται να συνάψει συμφωνία, την ώρα που οι μεσολαβητές συνεχίζουν να προσπαθούν να γεφυρώσουν τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Η πλευρά Ιράν

Στον απόηχο των έμμεσων συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν, ο Γιαχιά Ραχίμ Σαφαβί, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε ότι τα κράτη του Περσικού Κόλπου πρέπει να αποδεχθούν πως οι ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουν στην περιοχή και κάλεσε τις γειτονικές χώρες να επιλύσουν τις διαφορές τους μεταξύ τους.

«Οι χώρες στις ακτές του Περσικού Κόλπου πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιστρέψουν πλέον στην περιοχή. Ζούμε δίπλα στους γείτονές μας εδώ και χιλιάδες χρόνια και είμαστε γείτονες», πρόσθεσε. «Είναι προτιμότερο οι γείτονες να τα πηγαίνουν καλά μεταξύ τους».