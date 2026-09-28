Από πλευράς Ιράν θα συμμετέχει ο ΥΠΕΞ της χώρας, Αμπάς Αραγτσί, άγνωστο παραμένει ποιος θα συνομιλήσει με τους μεσολαβητές για τις ΗΠΑ.

Οι διαμεσολαβητές από το Κατάρ αναμένεται να έχουν ξεχωριστές συνομιλίες με τον ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στη Νέα Υόρκη, και με την αμερικανική πλευρά, τη Δευτέρα ή την Τρίτη, δήλωσε αξιωματούχος στο Reuters.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν σε μια συμπληρωματική έκδοση μιας 7ήμερης πρότασης που κατέθεσε το Ιράν την περασμένη εβδομάδα στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Αραγτσί παρέμεινε στις ΗΠΑ μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο παραμένει άγνωστο ποιον θα συναντήσουν από πλευράς ΗΠΑ οι μεσολαβητές.

Τι προβλέπει το 7ήμερο σχέδιο του Ιράν

Το 7ήμερο σχέδιο του Ιράν προβλέπει τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών στο Ιράν και τον Λίβανο, την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, τον τερματισμό των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη θα επιτρέψει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι απέρριψε την πρόταση του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη ήθελε μια άμεση συμφωνία λόγω της ασφυκτικής οικονομικής πίεσης που υφίσταται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, ανακοίνωσε στο Axios την Κυριακή ότι περιμένει να συνεχίσουν οι συνομιλίες αυτή την εβδομάδα. Ο Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι οι διαμεσολαβητές δεν είχαν διαβιβάσει επισήμως στην Τεχεράνη την απόρριψη από την πλευρά των ΗΠΑ και ότι το Ιράν ανέμενε την οριστική θέση της Ουάσιγκτον προτού αποφασίσει για τα επόμενα βήματά του.

«Οι όροι μας είναι σαφείς και κάθε κίνηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εξαρτάται από την ικανοποίηση αυτών των όρων», δήλωσε την Κυριακή, προσθέτοντας ότι μόνο μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να άρει το αδιέξοδο.

Παράλληλα, τη Δευτέρα, ιρανικά Μέσα δήλωσαν ότι δεν έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρά τις δηλώσεις Τραμπ.

Με πληροφορίες του Reuters