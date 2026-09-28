Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ειδικό βάρος, κατά πόσο θα επιλέξει ή όχι ο Ρούμπιο να επαναλάβει τις διαβεβαιώσεις που έδωσε στη WSJ και επί ελληνικού εδάφους.

Η επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα εν μέσω τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων και δύο πολέμων στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί από μόνη της μείζον πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό γεγονός. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι προγραμματισμένο να επισκεφθεί την Αθήνα το τριήμερο 6-8 Οκτωβρίου, αναμένεται στην εν Ελλάδι επισκεψή του να συνδυάσει την ατζέντα της εσωτερικής ασφάλειας με τα ευρύτερα στρατηγικά ζητήματα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Εν προκειμένω ωστόσο, μετά τα νέα δεδομένα από το ρεπορτάζ της Wall Street Journal για την προώθηση των συμφωνιών που επιδιώκουν να φέρουν το αμερικανικό LNG από την Αθήνα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο αποκτά εκρηκτικά μεγαλύτερο πολιτικό, γεωπολιτικό αλλά και επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Υπενθυμίζεται πως στο επίμαχο ρεπορτάζ φιλοξενούνταν δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος κάλυψε πλήρως την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τους χειρισμούς της στην προώθηση των συμφωνιών για το αμερικανικό LNG.

Παρόλα αυτά, δεδομένου πως στο εν λόγω ρεπορτάζ προέκυπτε διάχυτα η αίσθηση «αυτοσχεδιασμού» και έλλειψη mandate από το State Department, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και ειδικό βάρος, κατά πόσο θα επιλέξει ή όχι ο Ρούμπιο να επαναλάβει τις διαβεβαιώσεις που έδωσε στη WSJ και επί ελληνικού εδάφους.

Μην έχει κανείς αυταπάτες, θα είναι πολύς κόσμος κρεμασμένος από τα χείλη του Ρούμπιο…

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Ε.Σ.