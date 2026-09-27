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Γιατί επιμένει ο υπουργός Εξωτερικών ότι η Ελλάδα δεν θα έκανε αίτηση για μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας;

«Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η δήλωση αυτή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη εξακολουθεί να προκαλεί απορίες.

-Γιατί η Αθήνα δεν θα έκανε αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας αν ήξερε ότι «ζούμε σε μια τόσο ταραγμένη εποχή»;

-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν γνώριζε ότι ζούμε «σε μια τόσο ταραγμένη εποχή»; Κάτι που ήξερε και ο τελευταίος ...διεθνολόγος;

-Πότε η κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία πληροφορήθηκε ότι ζούμε σε «μια τόσο ταραγμένη εποχή»;

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-Σε ποια εποχή θα ήθελε η κυβέρνηση να καταθέσει αίτηση για να είναι η Ελλάδα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Σε τι κόσμο μπαμπά μ΄ έχεις φέρει να ζήσω...

Ε.Σ.