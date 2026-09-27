«Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα και δεν θα είχαμε κάνει εκστρατεία για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας».
Η δήλωση αυτή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη εξακολουθεί να προκαλεί απορίες.
-Γιατί η Αθήνα δεν θα έκανε αίτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας αν ήξερε ότι «ζούμε σε μια τόσο ταραγμένη εποχή»;
-Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν γνώριζε ότι ζούμε «σε μια τόσο ταραγμένη εποχή»; Κάτι που ήξερε και ο τελευταίος ...διεθνολόγος;
-Πότε η κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία πληροφορήθηκε ότι ζούμε σε «μια τόσο ταραγμένη εποχή»;
-Σε ποια εποχή θα ήθελε η κυβέρνηση να καταθέσει αίτηση για να είναι η Ελλάδα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας;
Σε τι κόσμο μπαμπά μ΄ έχεις φέρει να ζήσω...
Ε.Σ.