Οχι απλώς δεν συναντιούνται πια, ούτε καν διασταυρώνονται.

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας, Γ. Γεραπετρίτης και Χ. Φιντάν, από το 2023 μέχρι σήμερα έχουν συναντηθεί 13 φορές κατ ιδίαν, τελευταία φορά στη Σόφια τον Ιούνιο. Με αφορμή την παρουσία τους στη Νέα Υόρκη, για τη ΓΣ του ΟΗΕ, όχι μόνο δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους αλλά το πρόγραμμά τους διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο ούτε κατά τύχη.

Διπλωματικές πηγές που παρακολούθησαν τη διπλωματική δραστηριότητα στη Νέα Υόρκη αυτές τις μέρες εξηγούν ότι το "διαζύγιο" πάρθηκε κοινή συναινέσει γιατί η υπενθύμιση της στενής σχέσης που είχαν αναπτύξει δεν συμφέρει κανέναν από τους δυο στην παρούσα συγκυρία στις δύο χώρες.

Α.