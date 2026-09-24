Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση στο Diesel διότι τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Ενώ το μέτρο της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα. Το πιθανότερο λίγο πριν από την διάθεση του, στις 15 Οκτωβρίου.

Τελικά οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή κρίση που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν την... περασμένη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Και αυτά... σπαστά. Σε δύο δόσεις.

Μέτρα σε δύο δόσεις

Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση στο Diesel διότι τελειώνει ο Σεπτέμβριος. Ενώ το μέτρο της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα. Το πιθανότερο λίγο πριν από την διάθεση του, στις 15 Οκτωβρίου.

Άγνωστο το ύψος της επιδότησης

Κι ενώ κανείς δεν γνωρίζει ακόμη που θα φθάσει το ύψος της επιδότησης. Διότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων – περιμένουν να δουν που θα κυμανθεί η τιμή του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος η όποια ανακοίνωση να διαψευσθεί από την πραγματικότητα.

Στον «πάγο» οι εξαγγελίες

Και κάπως έτσι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού έχουν μπει στον «πάγο». Τουλάχιστον έως ότου επιστρέψει από τις ΗΠΑ. Δηλαδή μέχρι τα τέλη της εβδομάδας.

Με πολλούς πλέον στην κυβέρνηση να αναρωτιούνται για ποιο λόγο το Μαξίμου έσπευσε να προαναγγείλει μέτρα χωρίς να έχει προϋπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πολλώ δε μάλλον που όσο περνούν οι μέρες οι προσδοκίες των πολιτών αυξάνονται. Και για το ύψος της επιδότησης με δεδομένο ότι ο Κ. Μητσοτάκης έθεσε ως ορόσημο το 1.75 χωρίς κανείς να γνωρίζει από τώρα που θα έχει φθάσει η τιμή του πετρελαίου τις επόμενες 15- 20 ημέρες.

Αυξάνονται οι πιέσεις για μείωση του ΕΦΚ

Κυβερνητικοί παράγοντες ανησυχούν επιπλέον από την τροπή που έχει πάρει η δημόσια συζήτηση σε σχέση με την πιθανή μείωση του Ειδικού Φόρου στα καύσιμα. Με τους μεν πολίτες να έχουν καλλιεργήσει την προσδοκία ότι θα υπάρξει και μείωση στον ΕΦΚ και γενναία επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την ώρα που η αντιπολίτευση δεν έχασε την ευκαιρία και πιέζει τώρα την κυβέρνηση να προχωρήσει στην μείωση του ΕΦΚ ανεξάρτητα από το αν η Ε.Ε. ανάψει ή όχι το «πράσινο φως».

Αναχώματα από τον Κ. Πιερρακάκη

Εξ ου και ο υπουργός Οικονομίας Κ. Πιερρακάκης επιχείρησε να «γειώσει» τις προσδοκίες σχετικά με την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης λέγοντας ότι αυτό που ενδιαφέρει δεν είναι η Ευρώπη να μας δώσει «εξαίρεση» στις δαπάνες για να μειώσουμε τον ΕΦΚ αλλά να μας δώσει γενικά επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για δαπάνες.

«Πλεονάσματα έχουμε. Αρκεί να πάρουμε το οκ να τα χρησιμοποιήσουμε για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης» λένε κυβερνητικοί παράγοντες και προσθέτουν «Το αν θα τα διαθέσουμε στην μείωση του ΕΦΚ ή κάπου αλλού είναι δικό μας θέμα».