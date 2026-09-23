Απάντηση στην ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Άλωση της Τριπολιτσάς.

Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις, διαμηνύει η Αθήνα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε τοποθέτηση στα social media για την Άλωση της Τριπολιτσάς.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 205 χρόνων από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε ανάρτηση περί «συστηματικής σφαγής του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού» της Πελοποννήσου.

Η ανάρτηση έκανε ακόμα λόγο για «μεθοδευμένη εκστρατεία καταστροφής», που συνόδευε την «πολιτική εξόντωσης», που αφορούσε από χώρους λατρείας έως νεκροταφεία.

{https://x.com/MFATurkiye/status/2102646000657604653}

Η απάντηση της Αθήνας στην Τουρκία

«Η συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας και η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών», ανέφεραν διπλωματικές πηγές, απαντώντας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας, επισήμαναν οι ίδιες διπλωματικές πηγές.

«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας», κατέληξαν.