Ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα: Ο δράστης διέφυγε και καταζητείται.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τέσσερις μαθητές.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 8 π.μ. στη συνοικία Αλμπαϊράκ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ αδιακρίτως έξω από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο «İnci Üzmez».

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε πανικό, με την αναφορά για ένοπλο να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στο σημείο: Γονείς έσπευσαν στο σχολείο προσπαθώντας να φτάσουν στα παιδιά τους, με αποτέλεσμα να προκληθούν συμπλοκές μεταξύ του πλήθους και των αστυνομικών που είχαν εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας γύρω από την περίμετρο του σχολείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία δυσκολεύτηκε να ηρεμήσει τους ανήσυχους γονείς.

«Αναφέρθηκε περιστατικό με πυροβολισμούς σε περιοχή κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο İnci Üzmez της περιοχής Τουργκουτλού. Μετά την αναφορά, στάλθηκαν στο σημείο αστυνομικές και ιατρικές ομάδες, ενώ οι έρευνες των ομάδων μας σχετικά με το περιστατικό συνεχίζονται. Θα παρασχεθούν περαιτέρω πληροφορίες στο κοινό για τις εξελίξεις», ανέφερε σε δήλωσή της στο X η Κυβερνήτης της Μανίσα.

{https://x.com/ManisaValiligi/status/2102277766649397569}

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Ασθενοφόρα μετέφεραν τους τραυματίες στο Κρατικό Νοσοκομείο του Τουργκουτλού, ενώ η αστυνομία έχει εξαπολύσει επιχειρήσεις για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε πεζός.