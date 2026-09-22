«Η δράση και ο δημόσιος λόγος αυτού του πολιτικού κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης στην παρούσα Βουλή, δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να απαγορευτεί», σημειώνει ο Ξενοφών Κοντιάδης.

«Η ανακήρυξη των συνδυασμών του προφανώς δεν θα επιτραπεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου στις ερχόμενες εκλογές», αναφέρει ο Ξενοφών Κοντιάδης, αναφορικά με το κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων» που έγινε γνωστό χθες λόγω της ανακοίνωσης της στήριξης του από τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Με βάση την εκλογική νομοθεσία και τη νομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, η ανακήρυξη των συνδυασμών του προφανώς δεν θα επιτραπεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου στις ερχόμενες εκλογές.

Ωστόσο η δράση και ο δημόσιος λόγος αυτού του πολιτικού κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης στην παρούσα Βουλή, δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να απαγορευτεί», συνεχίζει ο συγγραφέας, συνταγματολόγος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Διοίκησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και σημειώνει ότι την υποχρέωση «να εμποδίσουν την εκ νέου εκκόλαψη του αυγού του φιδιού» έχει η κοινωνία πολιτών, οι δημόσιοι διανοούμενοι και τα προοδευτικά κόμματα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Το ακροδεξιό κόμμα «Συμμαχία Ελλήνων», η ύπαρξη του οποίου έγινε χτες γνωστή στη δημόσια σφαίρα, εκπροσωπείται ήδη κατά δήλωσή τους από τρεις βουλευτές που είχαν εκλεγεί το 2023 με τους Σπαρτιάτες. Παραδόξως δεν επιχειρήθηκε ωστόσο να αποσιωπηθεί ότι ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος είναι το πρόσφατα αποφυλακισμένο ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Άρα με βάση την εκλογική νομοθεσία και τη νομολογία του Αρείου Πάγου και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όπως έχω αναλύσει διεξοδικά την προηγούμενη εβδομάδα, η ανακήρυξη των συνδυασμών του προφανώς δεν θα επιτραπεί από το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου στις ερχόμενες εκλογές.

Ωστόσο η δράση και ο δημόσιος λόγος αυτού του πολιτικού κόμματος, συμπεριλαμβανομένης της κοινοβουλευτικής του εκπροσώπησης στην παρούσα Βουλή, δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να απαγορευτεί. Αποτελεί πλέον υποχρέωση της κοινωνίας πολιτών, των δημόσιων διανοούμενων και των προοδευτικών κομμάτων να εμποδίσουν την εκ νέου εκκόλαψη του αυγού του φιδιού».

{https://www.facebook.com/xenofon.contiades/posts/pfbid02ijia113Luki4hYmhvfm7H11CVCV4k2ALr3nqQpmu4wjBpDMkzGZCsoLCpYbx69Jzl}