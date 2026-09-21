Ο Γιώργος Κύρτσος κάνει λόγο για σχέσεις του Πρωθυπουργού με ισχυρό επιχειρηματία και προειδοποιεί ακόμη και για «αποσταθεροποίηση του συστήματος».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες η επικαιρότητα μονοπωλείται από έναν υπόγειο πόλεμο διαρροών με πολιτικές, επιχειρηματικές, τραπεζικές και μιντιακές προεκτάσεις. Η σύγκρουση μάλιστα, η οποία επιμένει και φαίνεται να εντείνεται, έχει πάρει τέτοια έκταση που αρχίζει να προκαλεί δημόσιες τοποθετήσεις.

Ενδεικτική είναι η σφοδρότατη επίθεση με εξαιρετικά βαριές καταγγελίες κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα για «εμφύλιο διαπλοκής» που εξαπέλυσε ο πρώην ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αυτής είχε προηγηθεί η διπλή παρέμβαση του επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα που χαρακτήρισε fake news τις πληροφορίες περί μεγάλης εταιρείας που λόγω υπερδανεισμού θα μπορούσε να δημιουργήσει συστημικό πρόβλημα.

Ο κ. Κύρτσος κάνει λόγο για σχέσεις του Πρωθυπουργού με ισχυρό επιχειρηματία και προειδοποιεί ακόμη και για «αποσταθεροποίηση του συστήματος», ενώ αφήνει σοβαρές αιχμές για δημόσια έργα, τραπεζικό σύστημα, ενεργειακά πρότζεκτς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αναφέρεται σε «επικίνδυνη μάχη διαπλεκόμενων συμφερόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη», ενώ καταλήγει πως «η μητσοτακική διαπλεκόμενη κερδοσκοπική φούσκα πρόκειται να σκάσει. Αυτό μας λέει ο πόλεμος συμφερόντων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ΝΔ μας χρεωκόπησε μία φορά μέσω του Δημοσίου, τώρα το επιχειρεί ξανά με Μητσοτάκη μέσω των καρτέλ και των ολιγαρχών»

Οι επίμαχες αναρτήσεις:

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