«Ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και 13ης και 14ης σύνταξης», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην ΕΡΤ, με επίκεντρο κυρίως το θέμα της ακρίβειας, ενώ έστειλε μήνυμα για τις εκλογές λέγοντας ότι «η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση».

Η επικεφαλής του κόμματος επανέλαβε ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας και ένας επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό το λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη δικογραφία που διαβίβασε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Ο Τσίπρας έχει αυτογελοιοποιηθεί» – Τι είπε για Ανδρουλάκη

Παράλληλα, βέλη εξαπέλυσε και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έχει αυτογελοιοποιηθεί και είναι καλύτερη επιλογή για τον Μητσοτάκη. «Πιστεύω ότι θα έχει πολύ χαμηλή επίδοση και αυτό είναι λογικό, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει τη διακυβέρνηση αυτή». Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι δεν θα συνεργαζόταν ποτέ με τον κ. Τσίπρα.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι θα μπορούσε να χαράξει μια άλλη πολιτική, αλλά βρίσκεται υπό την υψηλή εποπτεία της Διαμαντοπούλου, η οποία είναι κολλητή με τον Φλωρίδη».

«Επαναφορά 13ου-14ου μισθού και 13ης-14ης σύνταξης»

Όπως προανήγγειλε, «ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε είναι η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και 13ης και 14ης σύνταξης», κάτι που χαρακτήρισε «απολύτως ρεαλιστικό να γίνει».

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Την ίδια ώρα, στάθηκε στην «αναγκαιότητα φορολόγησης των υπερκερδών των τραπεζών. Σήμερα είναι στο 22% και εμείς μιλάμε για 60% φορολόγηση και μιλάμε και για ανάκτηση των χρημάτων του Δημοσίου Ταμείου που δόθηκαν στις τράπεζες την περίοδο των μνημονίων».

Δημογραφικά

Σχετικά με το δημογραφικό, σχολίασε ότι «ένα από τα βασικά νομοσχέδια που θα καταθέσουμε και θα κοστολογηθούν από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους είναι το εισόδημα μητρότητας, δηλαδή κάθε μητέρα που γίνεται μητέρα να λαμβάνει εισόδημα 1.000 ευρώ τον μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι την ενηλικίωσή του».

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