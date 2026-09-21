Αποκαλύψεις του Reuters φέρνουν στο φως αυτοματοποιημένο εργαστήριο βιολογίας, όπου το Claude χρησιμοποιείται για να συντονίζει ρομποτικούς βοηθούς και να εκτελεί πειράματα με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Μόλις μία εβδομάδα αφότου η Anthropic ανακοίνωσε ότι εντόπισε και απέτρεψε πιθανή χρήση του Claude για την ανάπτυξη βιολογικών όπλων, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η ίδια εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να καθοδηγεί ρομπότ στην εκτέλεση πραγματικών βιολογικών πειραμάτων.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, η Anthropic έχει δημιουργήσει ένα αυτοματοποιημένο εργαστήριο βιολογίας - ένα λεγόμενο wet lab - στην περιοχή του Bay Area στην Καλιφόρνια. Στόχος του εγχειρήματος είναι να αυξηθούν οι δυνατότητες του Claude στον συντονισμό ρομποτικών εργαστηριακών συστημάτων, περιορίζοντας όσο γίνεται την ανάγκη για συνεχή ανθρώπινη παρέμβαση.

Το σχέδιο φαίνεται να στοχεύει στην πιθανή ανάπτυξη φαρμάκων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Eric Kauderer-Abrams, επικεφαλής του τμήματος βιοεπιστημών της Anthropic, ο οποίος επιβεβαίωσε την ύπαρξη του εργαστηρίου στο Reuters, η διαδικασία θα σταματά λίγο πριν από τις κλινικές δοκιμές, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν την εταιρεία σε άμεσο ανταγωνισμό με κολοσσούς της φαρμακευτικής βιομηχανίας (που ενδεχομένως θα αποτελούσαν μελλοντικούς πελάτες της Anthropic).

«Πιστεύουμε ότι, για να κάνεις βιολογία, η τελική δοκιμή εξακολουθεί - και θα εξακολουθεί για κάποιο διάστημα - να γίνεται σε πραγματικό εργαστήριο», δήλωσε. «Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα».

Η αποκάλυψη σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια της Anthropic να μεταφέρει τις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης από το ψηφιακό περιβάλλον στον φυσικό κόσμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι σήμερα, μεγάλο μέρος της έρευνας γύρω από την AI και τη βιολογία αφορούσε υπολογιστικές προσομοιώσεις, ανάλυση δεδομένων και σχεδιασμό πρωτεϊνών. Η νέα δραστηριότητα της Anthropic μεταφέρει όμως την τεχνολογία ένα βήμα παραπέρα: το μοντέλο δεν περιορίζεται στο να προτείνει τι θα μπορούσε να γίνει σε ένα εργαστήριο, αλλά επιχειρεί να συντονίσει την ίδια την εκτέλεση των πειραμάτων μέσω ρομποτικών συστημάτων.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το εργαστήριο βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο και ότι οι δραστηριότητές του δεν ξεφεύγουν από όσα πραγματοποιούνται ήδη σε πολλές εταιρείες βιοτεχνολογίας.

«Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της χρήσης της AI για την αυτοματοποίηση της εκτέλεσης εργαστηριακής εργασίας», ανέφερε ο Kauderer-Abrams, προσθέτοντας ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να επιταχύνει σημαντικά μια σειρά από ερευνητικές διαδικασίες.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της Anthropic δήλωσε στο Reuters ότι το εργαστήριο δεν επικεντρώνεται ειδικά στην ανακάλυψη φαρμάκων, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ακριβές αντικείμενο των πειραμάτων.

Η βιολογία ως το επόμενο μεγάλο πεδίο της AI

Η ενασχόληση της Anthropic με τη βιολογία δεν είναι καινούργια.

Τους προηγούμενους μήνες η εταιρεία είχε παρουσιάσει έρευνα πάνω στον σχεδιασμό πρωτεϊνών, τόσο σε υπολογιστικό επίπεδο (in silico) όσο και μέσω εργαστηριακών πειραμάτων (in vitro).

Το ενδιαφέρον του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Dario Amodei, για την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στη βιολογία έχει επίσης εκφραστεί δημόσια εδώ και χρόνια.

Ο Amodei έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην πιθανότητα η AI να επιταχύνει δραματικά την πρόοδο στην ιατρική και τη βιολογία. Το προσωπικό του ενδιαφέρον συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τον θάνατο του πατέρα του από ηπατίτιδα C, λίγα χρόνια πριν από την επιτυχή δοκιμή μιας θεραπείας που θα μπορούσε να είχε αλλάξει την έκβαση της ασθένειας.

Ήδη από το 2024, ο Amodei είχε υποστηρίξει ότι η AI θα μπορούσε να συμπιέσει σε πέντε έως δέκα χρόνια την πρόοδο που διαφορετικά θα απαιτούσε δεκαετίες ανθρώπινης βιολογικής έρευνας.

Η αποκάλυψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια η Anthropic προειδοποιεί δημόσια για τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει η AI όταν συνδυάζεται με προηγμένες βιολογικές γνώσεις.

Μόλις μία εβδομάδα πριν από τις αποκαλύψεις για το εργαστήριο, η εταιρεία είχε δημοσιοποιήσει έκθεση σχετικά με χρήστες του Claude, σύμφωνα με την οποία, επιχείρησαν να αξιοποιήσουν το μοντέλο σε δραστηριότητες που σχετίζονταν με την ανάπτυξη βιολογικών όπλων.

Λίγο αργότερα, ο Amodei προειδοποίησε δημόσια για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την επιτάχυνση της ανάπτυξης ολοένα ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ των ανησυχιών και την πιθανότητα υποβοήθησης βιοτρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Το γεγονός ότι η Anthropic αναπτύσσει ταυτόχρονα τεχνολογία που μπορεί να αυτοματοποιεί εργασίες βιολογικού εργαστηρίου δημιουργεί ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η αυτοματοποίηση της βιολογικής έρευνας προτού η ίδια τεχνολογία αρχίσει να δημιουργεί νέους κινδύνους;

Η εταιρεία επισημαίνει ότι η έρευνα για φάρμακα και η ανάπτυξη βιολογικών όπλων δεν αποτελούν το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, η τεχνολογική υποδομή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση και επιτάχυνση βιολογικών πειραμάτων μπορεί, υπό διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικούς στόχους, να αποκτήσει εφαρμογές πέρα από την ιατρική έρευνα.

Αυτό ακριβώς είναι που καθιστά την αυτοματοποίηση των εργαστηρίων ένα από τα πιο ευαίσθητα πεδία στην επόμενη φάση ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι προειδοποιήσεις των επιστημόνων

Στη συζήτηση παρενέβη αυτή την εβδομάδα και ο Kevin Esvelt, συνθετικός βιολόγος του MIT και ένας από τους επιστήμονες που έχουν εκφράσει εδώ και χρόνια ανησυχίες για τις δυνατότητες της σύγχρονης βιοτεχνολογίας.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Esvelt ανέφερε ότι chatbot τεχνητής νοημοσύνης του πρότεινε μια μορφή βιολογικού όπλου που, όπως σημείωσε, δεν είχε προηγουμένως αντιληφθεί ότι ήταν εφικτή.

Ο ίδιος δήλωσε ότι χρησιμοποίησε την προηγμένη έκδοση Claude της Anthropic, με την ονομασία Fable, για να ελέγξει το περιεχόμενο της ανάρτησής του. Η διαδικασία, σύμφωνα με τον Esvelt, ενεργοποίησε μηχανισμό ασφαλείας του συστήματος.

Το περιστατικό αναδεικνύει μια από τις βασικές αντιφάσεις της νέας εποχής της AI: τα ίδια μοντέλα που μπορούν να ενισχύσουν την επιστημονική έρευνα και να επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων θεραπειών μπορούν ταυτόχρονα να αυξήσουν τις δυνατότητες πρόσβασης σε επικίνδυνη βιολογική γνώση.

Για την Anthropic, το αυτοματοποιημένο εργαστήριο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να εξελιχθεί η AI από ένα εργαλείο που «σκέφτεται» και παράγει πληροφορία σε ένα σύστημα που μπορεί να συμμετέχει ενεργά στην εκτέλεση επιστημονικής εργασίας.

Η ιδέα είναι απλή στη σύλληψη, αλλά τεράστια στις πιθανές συνέπειές της: ένας ερευνητής θα μπορούσε να δίνει σε ένα μοντέλο έναν επιστημονικό στόχο και το σύστημα να αναλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, από τον σχεδιασμό του πειράματος έως τον συντονισμό των ρομπότ, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και τον σχεδιασμό του επόμενου πειράματος.

Η Anthropic βρίσκεται, όπως παραδέχεται η ίδια, ακόμη στην αρχή αυτής της διαδικασίας.

Όμως η αποκάλυψη του Reuters δείχνει ότι η μετάβαση από την AI που βοηθά τους επιστήμονες στην AI που εκτελεί επιστημονική εργασία μέσα στον πραγματικό κόσμο δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό σενάριο.

Έχει ήδη ξεκινήσει.