Από την κατασκευή ισχυρών εκρηκτικών έως τον σχεδιασμό επιθέσεων, πρώην μαχητές περιγράφουν πώς η AI έγινε εργαλείο επιχειρησιακής υποστήριξης για τον ISIS.

Μαχητές της Μπόκο Χαράμ χρησιμοποιούν τα chatbot τεχνητής νοημοσύνης μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών για να κατασκευάζουν ισχυρότερες βόμβες, να σχεδιάζουν επιθέσεις και να επιλύουν προβλήματα κατά τη διάρκεια των μαχών, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ.

Οι ερευνητές πήραν συνεντεύξεις από 27 πρώην μέλη των δύο πτερύγων της Μπόκο Χαράμ - της ISWAP, που αποτελεί παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική, και της JAS. Αρκετοί από τους ερωτηθέντες περιέγραψαν τη χρήση των ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Meta AI και DeepSeek ως τακτική πηγή για τεχνικές και στρατιωτικές συμβουλές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις επιθέσεις.

Παράλληλα, υλικό που εξασφάλισε αποκλειστικά το Al Jazeera αποκαλύπτει ότι υποστηρικτές του ευρύτερου δικτύου του Ισλαμικού Κράτους μοιράζονται οδηγίες για την παράκαμψη των δικλείδων ασφαλείας της τεχνητής νοημοσύνης και την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με όπλα.

Ερευνητές της Tech Against Terrorism διείσδυσαν σε διαδικτυακό φόρουμ τεχνικού περιοχομένου που υποστηρίζει το Ισλαμικό Κράτος, όπου οι συμμετέχοντες έδιναν ο ένας στον άλλον οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την παράκαμψη των σχετικών περιορισμών ασφαλείας της.

Τα ευρήματα έρχονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών από το Ισλαμικό Κράτος. Τον Φεβρουάριο, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας για την αυξημένη χρήση προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από το Ισλαμικό Κράτος και τις οργανώσεις που συνδέονται με αυτό. Παράλληλα, ερευνητές και ορισμένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας έχουν προειδοποιήσει ότι τα όλο και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται ταχύτερα από τις δικλείδες ασφαλείας τους, προκαλώντας ανησυχίες ότι η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστά ευκολότερη την εκμετάλλευσή της από ένοπλες ομάδες.

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Εκπαίδευση

Οι πρώην μαχητές περιέγραψαν ένα οργανωμένο σύστημα αξιοποίησης της τεχνολογίας, με ειδικές ομάδες που διέθεταν τεχνικές και επιχειρησιακές γνώσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνταν όχι μόνο για γενικές πληροφορίες, αλλά και για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων που προέκυπταν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα του Κέιμπριτζ, στελέχη της ISWAP (παρακλάδι του ISIS) ταξίδεψαν σε περιοχές υπό τον έλεγχο της οργάνωσης, προκειμένου να εκπαιδεύσουν ανώτερα μέλη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι μαχητές συγκεντρώνονταν γύρω από φορητούς υπολογιστές και προτζέκτορες και μάθαιναν πώς να χρησιμοποιούν τα chatbot, καθώς και πώς να παρακάμπτουν τους περιορισμούς που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παροχή απαντήσεων σε επικίνδυνα αιτήματα.

«Ήρθαν οι λευκοί και μας δίδαξαν», ανέφερε πρώην διοικητής. «Συγκέντρωσαν τα ανώτερα στελέχη σε ένα δωμάτιο και χρησιμοποίησαν έναν προτζέκτορα για να δείξουν σε μία μεγάλη οθόνη πώς λειτουργεί».

Σύμφωνα με τους πρώην μαχητές που συμμετείχαν στην έρευνα, οι εκπαιδευτές παρείχαν φορητούς υπολογιστές εξοπλισμένους με εργαλεία προστασίας της ιδιωτικότητας και κρυπτογράφησης, ενώ δημιουργήθηκαν για τα μέλη λογαριασμοί και πληρωμένες συνδρομές σε πολλαπλές πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επανειλημμένα ότι την εκπαίδευσή τους στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης την είχαν λάβει από το ευρύτερο δίκτυο του Ισλαμικού Κράτους.

Από τον προτζέκτορα, στη δράση

Αυτό που ακολούθησε, σύμφωνα με την έρευνα, ξεπέρασε κατά πολύ την περιστασιακή χρήση του ChatGPT από μεμονωμένους μαχητές. Τόσο η ISWAP όσο και η JAS δημιούργησαν ειδικές μονάδες τεχνητής νοημοσύνης, στελεχωμένες με άτομα που διέθεταν εξειδικευμένες επιχειρησιακές γνώσεις, μεταξύ άλλων μηχανικούς, ειδικούς σε όπλα και κατασκευαστές βομβών.

Πρώην διοικητής της JAS περιέγραψε μια εξειδικευμένη μονάδα 23 ατόμων, η οποία εργαζόταν σε χώρο που λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια. Τα μέλη της απαντούσαν σε ερωτήματα, ανέλυαν πληροφορίες και εκπαίδευαν ανώτερους διοικητές που συγκεντρώνονταν γύρω από έναν φορητό υπολογιστή.

«Ρωτάς "πώς μπορώ να φτιάξω μια βόμβα;" και σου λέει τον τρόπο», εξήγησε ένας πρώην διοικητής της Μπόκο Χαράμ. «Είναι σαν ένα ανθρωποειδές ρομπότ. Το χρησιμοποιούσαμε πολύ». Ένα άλλο πρώην μέλος εξέφρασε παρόμοιο ενθουσιασμό: «Ο Θεός μας βοήθησε, και το ίδιο θα κάνει και η Τεχνητή Νοημοσύνη».

Κατασκευή βομβών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

Η Antonia Juelich, συγγραφέας της μελέτης του Κέιμπριτζ, δήλωσε στο Al Jazeera ότι περίπου 10 από τους 27 ανθρώπους που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις αναφέρθηκαν στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με εκρηκτικά, μεταξύ άλλων για προσπάθειες να κάνουν τις βόμβες πιο ισχυρές και να ανακτήσουν εκρηκτική ύλη από στρατιωτικά πυρομαχικά.

Αυτό που ανησύχησε περισσότερο την Juelich, ωστόσο, δεν ήταν απλώς το γεγονός ότι οι μαχητές μπορούσαν να αποκτήσουν πληροφορίες για όπλα - μεγάλο μέρος των οποίων ήταν ήδη διαθέσιμο εδώ και χρόνια σε εγχειρίδια και στο διαδίκτυο. Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να απαντά στο συγκεκριμένο πρόβλημα που είχαν μπροστά τους.

Η ίδια αναφέρθηκε σε μαρτυρίες μαχητών που ρωτούσαν την τεχνητή νοημοσύνη πώς να βελτιώσουν τα εκρηκτικά χρησιμοποιώντας τα περιορισμένα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους. Αντί να αναζητούν γενικές οδηγίες, μπορούσαν να πουν στο chatbot ποια υλικά είχαν, να κάνουν ερωτήσεις και να επανέρχονται όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα. «Έτσι, είχαν ουσιαστικά στη διάθεσή τους έναν τεχνικό εμπειρογνώμονα 24 ώρες το 24ωρο, που προσάρμοζε τις απαντήσεις του στα υλικά που διέθεταν και στη βόμβα που προσπαθούσαν να κατασκευάσουν.

Άλλες εντυπωσιακές μαρτυρίες αφορούν μη εκραγέντα στρατιωτικά πυρομαχικά. Σύμφωνα με την έρευνα του Κέιμπριτζ, η ISWAP είχε προσπαθήσει να ανακτήσει εκρηκτική ύλη από βόμβες και άλλα πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί. Σε παλαιότερο περιστατικό που περιγράφεται στην έκθεση, οι μαχητές διαφώνησαν σχετικά με το πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια μη εκραγείσα βόμβα. Αφού την πλησίασαν και τη χειρίστηκαν, η βόμβα εξερράγη, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αναφορές, να σκοτωθούν 40 άνθρωποι.

Πρώην μέλη δήλωσαν ότι πλέον συμβουλεύονταν την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάκτηση εκρηκτικών στρατιωτικού τύπου από μη εκραγέντα πυρομαχικά που είχαν ρίξει ή εκτοξεύσει αντίπαλες δυνάμεις, τα οποία θα μπορούσαν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν στους δικούς τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης για την προσαρμογή εμπορικά διαθέσιμων drones, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν και να ρίχνουν εκρηκτικά σε στόχους.

«Απλώς ρώτα το Grok»

Οι μαρτυρίες για την κατασκευή βομβών αποτελούν μόνο ένα μέρος της ιστορίας, καθώς πρώην μαχητές περιέγραψαν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σχεδόν σε κάθε στάδιο της μάχης. Σε μία περίπτωση, ένας μαχητής μπήκε στη μάχη με κάμερα στερεωμένη στο στήθος του, μεταδίδοντας εικόνες στη βάση. Ένας διοικητής ανέβασε τις εικόνες στο ChatGPT, το χρησιμοποίησε για να αναλύσει την κατάσταση και μετέφερε νέες οδηγίες στους μαχητές στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης όταν οι μαχητές αντιμετώπιζαν άγνωστα όπλα. Σε μία περίπτωση, διοικητές ρώτησαν έναν από τους ειδικό της ομάδας στην τεχνητή νοημοσύνη πώς να χειριστούν νεοαποκτηθέντα πυροβόλα όπλα. Η απάντησή του έδειξε πόσο συνηθισμένη είχε γίνει η χρήση της ΑΙ: «Απλώς ρώτα το Grok», αναφερόμενος στο chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Ελον Μασκ.

Η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε επίσης για να επανεκτιμηθεί ο αριθμός των μαχητών που στέλνονταν στη μάχη. Ένας πρώην μαχητής της ISWAP δήλωσε ότι η ομάδα έχασε 60 άνδρες, αφού έστειλε περίπου 200 σε μία επιχείρηση. Όπως είπε, οι διοικητές ρώτησαν στη συνέχεια την τεχνητή νοημοσύνη αν μικρότερες, πιο συντονισμένες ομάδες θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικότερες στη μάχη.

Η τεχνολογία εξακολουθούσε να χρησιμοποιείται και μετά το τέλος των μαχών. Πρώην μέλη περιέγραψαν ότι, επιστρέφοντας από ανεπιτυχείς επιχειρήσεις, ανέφεραν στην τεχνητή νοημοσύνη ποιες τακτικές είχαν χρησιμοποιήσει και ρωτούσαν γιατί είχαν αποτύχει. Σύμφωνα με τις αναφορές, ανέβαζαν επίσης βίντεο για ανάλυση, αναζητώντας τρόπους να αλλάξουν την προσέγγισή τους στην επόμενη επίθεση.

Με πληροφορίες από Al Jazeera