Στο στόχαστρο λαθροθήρα μαυροπελαργός, εχασε τη μία φτερούγα του.

Ένα νεαρό μαυροπελαργό, ο οποίος πυροβολήθηκε στη Μεθώνη Μεσσηνίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη μία του φτερούγα, καταγγέλλει πως περιέθαλψε η ΑΝΙΜΑ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, πρόκειται για το πρώτο διαπιστωμένο θύμα λαθροθηρίας της φετινής σεζόν.

Αυστηρά προστατευόμενο είδος

Η ΑΝΙΜΑ επισημαίνει ότι ο μαυροπελαργός είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος και δεν μπορεί να συγχέεται με άλλα πτηνά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο πυροβολισμός του αποτελεί «απολύτως συνειδητή παράνομη πράξη».

Η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ

Το πρώτο διαπιστωμένο θύμα λαθροθηρίας της φετινής σαιζόν, ένας νεαρός μαυροπελαργός που πυροβολήθηκε στη Μεθώνη Μεσσηνίας, και έχασε δυστυχώς τη μία του φτερούγα. Ο μαυροπελαργός είναι αυστηρά προστατευόμενο είδος και επίσης δεν συγχέεται με κανένα άλλο, ο πυροβολισμός του δηλαδή πρόκειται για απολύτως συνειδητή παράνομη πράξη.

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