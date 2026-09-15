Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ζεφύρι, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από κατοικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας.
Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 05:30, όταν άγνωστος, που επέβαινε σε αυτοκίνητο, πυροβόλησε εναντίον ενός σταθμευμένου οχήματος. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, στις 05:50, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.
Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν συνολικά επτά κάλυκες των 9 χιλιοστών. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη σύζυγο του 48χρονου που διαμένει στην οικία μπροστά από την οποία ήταν σταθμευμένο.