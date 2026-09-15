Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνονται σε προσωπικές διαφορές μεταξύ συγγενών.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Ζεφύρι, έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν έξω από κατοικία στην οδό Παναγίας Γρηγορούσας.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε περίπου στις 05:30, όταν άγνωστος, που επέβαινε σε αυτοκίνητο, πυροβόλησε εναντίον ενός σταθμευμένου οχήματος. Περίπου 20 λεπτά αργότερα, στις 05:50, οι Αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Κατά την αυτοψία στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλεξαν συνολικά επτά κάλυκες των 9 χιλιοστών. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη σύζυγο του 48χρονου που διαμένει στην οικία μπροστά από την οποία ήταν σταθμευμένο.