Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στην έδρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπου συναντήθηκε με το σωματείο των εργαζόμενων, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης.

Ένα κυβερνητικό σχέδιο γενικευμένης επίθεσης απέναντι στον κόσμο της εργασίας, θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι προετοιμάζεται από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου, σε περίπτωση που ο Κυριάκος Μητσοτάκης κερδίσει μια τρίτη τετραετία.

Με αφορμή την πρόσφατη τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, που ζήτησε τον περιορισμό του επιδόματος ανεργίας και των επιδοκιμαστικών δηλώσεων που αυτή απέσπασε από κορυφαία «γαλάζια» στελέχη, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ βρέθηκε στην έδρα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όπου συναντήθηκε με το σωματείο των εργαζόμενων, εξαπολύοντας μετωπική επίθεση εναντίον της κυβέρνησης.

«Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικό εκπρόσωπο που να παρουσιάζει προσωπική άποψη. Αν ήταν, όντως, θα είχε αποπεμφθεί», σημείωσε ο κ. Τσίπρας. Προσέθεσε, μάλιστα, πως πως «πρόκειται για άποψη Μητσοτάκη. Το επιβεβαίωσε και ο Βορίδης και ο γραμματέας του κόμματος».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως αυτές οι επιλογές θα πρέπει να μείνουν στα χαρτιά, χαρακτηρίζοντας τις κυβερνητικές προθέσεις «αντεργατικές και απάνθρωπες».

«Αν χρειάζεται κάπου εξορθολογισμός αυτός είναι στη σπατάλη, στις απευθείας αναθέσεις, στις μίζες, όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές», συμπλήρωσε ο κ.Τ σίπρας.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζόμενων της ΔΥΠΑ υποστήριξε πως είναι μια κανιβαλιστική δήλωση αυτή του κ. Μαρινάκη και δεν αποτελεί προσωπική του άποψη.

Ωστόσο, προχώρησε και σε σειρά καταγγελιών για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος από τη διοίκηση της Υπηρεσίας, αναφερόμενος στην αγορά του νέου κτηρίου της διοίκησης ύψους 37 εκατομμυρίων ευρώ - παρά το γεγονός ότι στεγάζεται σε τεράστιο ιδιόκτητο, στον Άλιμο - αλλά και σε 700.000 ευρώ σε μια συμβουλευτική εταιρία, για μία και μόνο συμβουλευτική εταιρία, για μία και μόνο διεύθυνση.