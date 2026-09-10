Ο Αλέξης Τσίπρας αποχαιρετά με θλίψη τον Αλέκο Καλύβη.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας για την απώλεια του Αλέκου Καλύβη.

Όπως σημειώνει: «Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη τον Αλέκο Καλύβη.Τον σύντροφο σε δύσκολους αγώνες, τον μαχητικό συνδικαλιστή, τον αφοσιωμένο αγωνιστή, που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπόθεση των εργαζομένων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η στράτευση στα ιδανικά της Αριστεράς, η εντιμότητα και η ευγένεια που τον χαρακτήριζαν, αφήνουν βαθύ αποτύπωμά στη σκέψη και τη δράση όλων μας.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».