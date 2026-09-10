Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε εφαρμογή.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του δήμου Καλλιθέας θα εφαρμοστούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου λόγω της διεξαγωγής του «7ου Ημιμαραθώνιου Καλλιθέας 2026».

Σύμφωνα με την τροχαία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ως εξής:

Α. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 08: 00 - 13:30 στις οδούς:

- Βοηθητική οδός της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

- Σωκράτους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

- Ηρακλέους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λυσικράτους και Ευριπίδου.

- Δημοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.

- Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.

- Λυσικράτους, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

- Ταγμ. Πλέσσα, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

- Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη και της Λεωφ. Συγγρού.

Β. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 06:00 - 13:30 και στις δύο πλευρές των κατωτέρω οδών:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Δοϊράνης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Σόλωνος και Ευριπίδου.

- Ευριπίδου, στο τμήμα της μεταξύ της βοηθητικής οδού της Λεωφ. Συγγρού (παράδρομος) και της οδού Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη.

- Επαμεινώνδα – Λάμπρου Κατσώνη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Δοϊράνης και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.

- Πεισιστράτους, στο τμήμα της μεταξύ της εισόδου του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος «Στ. Νιάρχος» και της οδού Επαμεινώνδα.

- Ν. Βότση, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Πεισιστράτους και της παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος.