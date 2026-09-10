Ένα νησί του Αιγαίου, με εντυπωσιακά φυσικά τοπία, παραλίες με κρυστάλλινα νερά, ορεινά χωριά και μία παράδοση που έχει καταφέρει να διατηρηθεί μέσα στον χρόνο.

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι τα πολλά και εντυπωσιακά νησιά που διαθέτει τόσο από την πλευρά του Αιγαίου όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος. Πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για τις καλοκαιρινές αποδράσεις, ενώ άλλα έχουν καταφέρει να διατηρήσουν την αυθεντική ομορφιά τους χωρίς τον συνωστισμό της υψηλής τουριστικής περιόδου.

Στην Ελλάδα, η καλοκαιρινή περίοδος μπορεί να ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου και να διαρκέσει μέχρι και τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου, γεγονός που προσφέρει τον απαραίτητο χρόνο για να ανακαλύψετε και λιγότερα δημοφιλή νησιά της χώρας.

Στο Αιγαίο λοιπόν, υπάρχει ένας τόπος που συνδυάζει το γαλάζιο της θάλασσας με το άγριο τοπίο των βουνών και την καθημερινότητα των ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούν ζωντανά τα έθιμα και τον πολιτισμό του τόπου.

Ο λόγος για την Κάρπαθο, ένα μεγάλο νησί στο Αιγαίο για το οποίο λίγοι μιλούν.

Κάρπαθος – Ένα νησί γεμάτο αντιθέσεις

Παρά τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, η Κάρπαθος συχνά επισκιάζεται από πιο δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς. Ίσως, όμως, αυτή να είναι και η αιτία που της «επιτρέπει» να διατηρεί κάτι από την αυθεντικότητα που πολλοί ταξιδιώτες αναζητούν.

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Η Κάρπαθος είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων και βρίσκεται ανάμεσα από την Ρόδο και την Κρήτη, με το τοπίο της να συνδυάζει εντυπωσιακές παραλίες, βουνά, παραδοσιακά χωριά και έναν πολιτισμό που παραμένει «ζωντανός».

Ανάμεσα στις πιο γνωστές παραλίες είναι η Απέλλα και η Κυρά Παναγιά, ενώ υπάρχουν πολλές ακόμη μικρότερες ακτές που προσφέρονται για ήρεμες βουτιές και πιο ήσυχες στιγμές μακριά από την πολυκοσμία.

Η Όλυμπος, αντίστοιχα, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του νησιού. Χτισμένη στα βουνά της βόρειας Καρπάθου, έχει διατηρήσει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τις τοπικές φορεσιές, τη μουσική και τα έθιμά της.

Τα πανηγύρια, η παράδοση, οι χοροί και οι νότες της λύρας αποτελούν σημαντικό μέρος της ταυτότητας του νησιού, ενώ η καρπάθικη γαστρονομία προσθέτει τον δικό της χαρακτήρα.

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Η Κάρπαθος δεν έχει τη μαζική προβολή άλλων ελληνικών νησιών. Αυτό όμως μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της.

Είναι ένα νησί για όσους θέλουν να εξερευνήσουν, να οδηγήσουν σε ορεινούς δρόμους, να ανακαλύψουν παραλίες, να γνωρίσουν παραδοσιακά χωριά και να γευτούν έναν διαφορετικό τρόπο ζωής.

Η ομορφιά της δεν περιορίζεται στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά κάθε εποχή του χρόνου η Κάρπαθος έχει να προσφέρει μία διαφορετική εικόνα γεμάτη με αντιθέσεις.

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