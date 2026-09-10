«Μη δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο» δηλώνει ο Π. Μαρινάκης.

Σαφείς αποστάσεις λαμβάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τους υπουργούς Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και Α. Γεωργιάδη για το «ντου» της Τουρκίας αν δεν υπάρχει «κυβερνητική σταθερότητα»- κατ΄ ουσίαν αν δεν είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

«Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Μη δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο» δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δίπορτο» επιχειρεί να το έχει το Μαξίμου. Κάποιοι να τρομοκρατούν τον κόσμο και κάποιοι να εμφανίζονται σοβαροί! Πλην όμως όποιος πατάει σε δυο βάρκες ξέρετε τι λένε ότι παθαίνει...

Τ.Τε.