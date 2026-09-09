Σήμερα ανακάλυψαν οι αρχές τι κάνει η συγκεκριμένη «κλινική»; Πόσες ακόμη υπάρχουν;

Ο τόσο αναπάντεχος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη βύθισε στην θλίψη ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί σε «κλινική» στο Κολωνάκι όπου καμία σχέση με κλινική έχει. Αντιθέτως, σύμφωνα τον υπουργό Υγείας πρόκειται για «υποτειθέμενη κλινική» με την άδεια που είχε δοθεί στον γιατρό να αφορά «απλό παθολογικό ιατρείο και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη».

Ο υπουργός μας είπε επίσης ότι ζήτησε «από τον Πρόεδρο του ΙΣΑ να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε».

Και εδώ ξεκινάει μια καθαρά χαοτική κατάσταση.

Η συγκεκριμένη κλινική ή ιατρείο δεν ήταν κάτι το κρυφό. Ο ιδιοκτήτης της γιατρός σε όλα τα social media και στο σάιτ του μιλάει ανοιχτά για κλινική. Εχει φωτογραφίες για το τι κάνει και πώς το κάνει. Διαφημίζει ανοιχτά τα της κλινικής του και ας μας λέει ο υπουργός ότι δεν είχε σχετική άδεια.

Αναλύει μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες την μέθοδο «θεραπείας με βλαστοκύτταρα CD34+: Αξιοποιώντας τη δύναμη της αναγέννησης». Όλα ανοιχτά, όλα στο φως τα είχε.

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Αλλά βλέπετε έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να ελέγξουν οι αρμόδιοι τι γίνεται σε αυτή. Αλήθεια πόσες άλλες τέτοιες κλινικές υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας;

ΥΣ: Ας ρωτήσει ο υπουργός τους ελίτ που συναναστρέφεται πόσοι από αυτούς πήγαιναν στην κλινική; Γιατί μαθαίνουμε ότι μεγάλο τμήμα της αστικής Αθήνας έκανε για χρόνια της θεραπείες του.