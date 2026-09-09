Η Κατερίνα Βρανά στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Βρανά όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Η γνωστή κωμικός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ενώ παράλληλα μίλησε και για ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητάς της.

Μιλώντας για το χιούμορ της και τον αυτοσαρκασμό που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητά της και στις παραστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για μία στάση ζωής, αλλά και άμυνας.

Η Κατερίνα Βρανά στον καναπέ της εκπομπής «Studio στις 3»

Παράλληλα, η Κατερίνα Βρανά, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με την υγεία της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξηγώντας ότι οι εξετάσεις που έκανε την οδήγησαν στη νοσηλεία της: «Έπεσε ο σίδηρος, έπεσε ο αιματοκρίτης που εγώ δεν ήξερα πώς μετριέται σε μονάδες και μου λένε ‘πάνω από το 33 είναι καλό, κάτω από το 33 χωλαίνει’. Εγώ είχα 24…».

Στη συνέχεια, η κωμικός ρωτήθηκε σχετικά με το πώς καταφέρνει να χρησιμοποιεί πάντοτε το χιούμορ: «Έχω ζήσει ‘γωνίες’… Έτσι το παλεύω, είναι και στάση ζωής και άμυνα και μ’ αρέσει. Μου φτιάχνει το κέφι. Από την αρχή ήμουν έτσι».

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Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, η ίδια θέλησε να αναφερθεί εν συντομία στον τρόπο με τον οποίο το πρόβλημα υγείας της επηρέασε την προσωπικότητάς της, αποσαφηνίζοντας ότι δεν άλλαξε το χιούμορ της λόγω αυτού: «Το χιούμορ δεν ‘γρατζουνίστηκε’. Εγώ σίγουρα… Δεν γίνεται να περάσεις κάτι τέτοιο και να μην σε επηρεάσει. Αλλά, συγχρόνως έγινε και σε μία ηλικία που νομίζω ωρίμαζα… Οπότε ήταν και σε κομβικό σημείο, ήρθε και έδεσε μία ωριμότητα».

«Αν δεν γινόταν αυτό θα ήμουν λιγότερο διάσημη», πρόσθεσε με χιούμορ και συνέχισε: «Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχε γίνει αυτό. Δεν θα είχα χάσει 3 -4 χρόνια από ταξίδια και παραστάσεις έξω. Αλλά το βρίσκω λίγο άσκοπο αυτό το ‘τι θα γινόταν αν’ γιατί δεν έγινε και λίγο χαραμίζει τον χρόνο ενώ έχει άλλα να κάνεις. Εξαρτάται… εγώ έχω ακόμη πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, έχω πολλά όνειρα… οπότε δεν έχω χρόνο να σκεφτώ ‘τι θα γινόταν αν’».

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Κατερίνα Βρανά: «Ανησύχησα ότι με την ομιλία μου θα επηρεαστεί η δουλειά μου»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε στις ανησυχίες που την κατέβαλαν μετά από την περιπέτεια με την υγεία της τονίζοντας ότι δεν γνώριζε κατά πόσο η ομιλία της θα μπορούσε να επηρεάσει την δουλειά της:

«Ανησύχησα ότι θα επηρεαστεί η δουλειά μου, πάρα πολύ. Ιδίως όταν ξεκίνησε να χαλάει η ομιλία μου. Έξι μήνες αφού βγήκα από το νοσοκομείο ‘χάλασε’ σιγά – σιγά η φωνή μου. Από πριν είχε γίνει αλλά λόγω κάποιας αγωγής το κάλυπτε και όταν σταμάτησε η αγωγή βγήκε… Ανησύχησα πάρα πολύ γιατί πραγματικά δεν είναι ότι μπορώ να κάνω κάτι άλλο… Είναι το εργαλείο της δουλειάς μου και λατρεύω τη δουλειά μου… Όταν νιώθω ότι μπορώ να το κάνω και με αυτή την ομιλία νιώθω τρομερή ανακούφιση», κατέληξε η Κατερίνα Βρανά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlaurc2azx0x?integrationId=40599y14juihe6ly}