Κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη, βρέθηκε και η δεύτερη σακούλα.

Μια σακούλα με οστά εντοπίστηκε κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, στην Κυψέλη, σε μικρή απόσταση από εκείνη που βρέθηκε την Τρίτη (8/9).

Λίγο μετά τις 19:00 της Τετάρτης, πολίτης βρήκε τη δεύτερη σακούλα που περιείχε οστά σε αλσύλλιο, κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη. Ο πολίτης τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση, αλλά αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία του και δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά έδωσε οδηγίες στους αστυνομικούς για το πού θα βρουν τη σακούλα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που περισυνέλλεξαν τη σακούλα, η οποία περιείχε οστά μικρού μεγέθους. Ιατροδικαστής θα τα εξετάσει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε ζώο.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη εντοπίστηκε στην ίδια περιοχή της Κυψέλης μια σακούλα η οποία περιείχε ανθρώπινα οστά. Οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι αυτά τα οστά μεταφέρθηκαν σχετικά πρόσφατα εκεί, καθώς η σακούλα δεν έφερε σημάδια από έκθεση στις καιρικές συνθήκες.