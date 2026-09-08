Πώς εντοπίστηκε η σακούλα με τα οστά - Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών.

Μυστήριο στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τις Αρχές να αναζητούν απαντήσεις για την ταυτότητα του ανθρώπου στον οποίο ανήκουν τα οστά, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν μια μπάλα έφυγε από το γήπεδο κατά τη διάρκεια προπόνησης και κατέληξε σε παρακείμενο ελεύθερο χώρο. Ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να την αναζητήσει, εντόπισε μια σκισμένη μπλε σακούλα. Από το άνοιγμα της σακούλας προεξείχαν οστά και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των ευρημάτων βρίσκεται και κρανίο. Ο άνδρας αντιλήφθηκε αμέσως ότι επρόκειτο για ανθρώπινα οστά και ενημέρωσε την Αστυνομία.

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Αποκλείστηκε ο χώρος

Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή και απέκλεισαν το σημείο, προκειμένου να διατηρηθούν ανέπαφα τα στοιχεία και να πραγματοποιηθεί η απαραίτητη έρευνα. Στο σημείο κλήθηκαν ειδικοί για την εξέταση των ευρημάτων, ενώ τα οστά μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Το βασικό ζητούμενο για τις Αρχές είναι πλέον να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν τα οστά και πόσο χρονικό διάστημα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δε φαίνεται να υπάρχουν ίχνη τραυματισμού από πυροβολισμό στο κρανίο.

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Στο μικροσκόπιο οι δηλωμένες εξαφανίσεις

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με κάποια υπόθεση εξαφάνισης. Για τον λόγο αυτό αναζητούνται στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του ανθρώπινου σκελετικού υλικού και να συνδεθούν με φακέλους εξαφανισμένων προσώπων. Την ίδια ώρα, οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σχετικά με το πώς βρέθηκαν τα οστά μέσα στη σακούλα και ποιος τα τοποθέτησε στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα εξαρτηθεί και η κατεύθυνση που θα πάρει η έρευνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει επίσημα εάν πρόκειται για υπόθεση που συνδέεται με εξαφάνιση ή για εγκληματική ενέργεια. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ το μακάβριο εύρημα στην Αλεπότρυπα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην περιοχή.