Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 26 πυροσβεστικά οχήματα.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι Μεγάρων Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, επιχειρώντας να θέσουν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 75 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 26 πυροσβεστικά οχήματα. Ισχυρή είναι και η συνδρομή από αέρος, καθώς στην επιχείρηση έχουν διατεθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού και να ενισχύουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2097320607188746548}

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Η εικόνα από το πύρινο μέτωπο

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στο Κανδήλι Μεγάρων

Μαινεται το πύρινο μέτωπο σε δασική έκταση στην περιοχή Κανδήλι με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:30 και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 26 πυροσβεστικών οχημάτων. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή από αέρος, καθώς έχουν κινητοποιηθεί τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να πραγματοποιούν ρίψεις νερού και να ενισχύουν το έργο των επίγειων δυνάμεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς στη δασική έκταση, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις στο μέτωπο.

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Φωτιά στο Κανδήλι: Δεν απειλούνται σπίτια

Σε δασική έκταση στην περιοχή του Κανδηλίου εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η πυρκαγιά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε σπίτια. Το μέτωπο εντοπίζεται δυτικά από το Πεδίο Βολής στο Κανδήλι και δυτικά από τις κατασκηνώσεις Μελετάκη, σε δασική περιοχή. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς πρόκειται για περιοχή με δασική βλάστηση που έχει μείνει άκαυτη από το περασμένο πύρινο μέτωπο γεγονός που έχει συμβάλλει στο να λάβει διαστάσεις και οι φλόγες να εξαπλώνονται.

Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, ο οποίος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του μετώπου και τις ενεργές εστίες.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, γεγονός που αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Αρχών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, με ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη του μετώπου και στην αποτροπή τυχόν επέκτασής του προς άλλες περιοχές. Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.