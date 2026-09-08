Συστρατεύονται με τον Ανδρουλάκη Ολυμπία Τελιγιορίδου και Λευτέρης Αβραμάκης

Στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής εντάσσονται επισήμως η Ολυμπία Τελιγιορίδου και ο Λευτέρης Αβραμάκης, σε μια κίνηση διεύρυνσης του κόμματος με φόντο τις επόμενες εκλογές. Οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκαν σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, με τις δύο πλευρές να επισημοποιούν τη συνεργασία τους.

Η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής Καστοριάς και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο Λευτέρης Αβραμάκης, πρώην βουλευτής Σερρών, συστρατεύονται πλέον με το ΠΑΣΟΚ, ενισχύοντας την παρουσία του κόμματος στη Βόρεια Ελλάδα.

Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στην πόλη ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ένταξη των δύο πρώην βουλευτών είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς είχαν δώσει το «παρών» στην εκδήλωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο, όπου εμφανίστηκαν μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.